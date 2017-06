Impugnaciones de Morena en elección de Edomex no se busca anular los comicios, asegura López Obrador Tweet Ciudad de México - 2017-06-09 19:38:47 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Las impugnaciones que presentará Morena contra los resultados de las elecciones para gobernador en el Estado de México "persiguen limpiar la elección y que se reconozca el triunfo de Delfina Gómez", pero no buscan anular los comicios, aclaró este viernes Andrés Manuel López Obrador, presidente de esa fuerza política.



De acuerdo a lo publicado en Excélsior, al anunciar que las impugnaciones que se interpondrán en los próximos días alcanzarán a los 45 distritos del Estado de México, por diferentes causales, López Obrador detalló que en cinco distritos sí se pedirá la nulidad de los comicios derivado del alto nivel de recursos públicos utilizados de manera indebida por parte del ámbito federal, estatal y municipal.



Pero sobre todo la intervención del gabibete federal, y de manera particular, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la manipulación de los programas sociales, recalcó el excandidato presidencial.



De ser anulados los resultados de los distritos en Tejupilco, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Jilotepec y Valle de Bravo el triunfo de Gómez Álvarez sobre el PRI sería por más de cien mil votos, apuntó en conferencia de prensa López Obrador.



En medio de las impugnaciones por el proceso electoral en el Estado de México, el próximo domingo Andrés Manuel López Obrador encabezará el Congreso Nacional de Morena donde se trazará la ruta a seguir con miras al 2018.



