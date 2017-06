Panistas gastaron dinero del Congreso de Veracruz para apoyar a candidatos; se escudaron en comisionados

A través del área de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso, el grupo legislativo del PAN pudo haber comisionado y justificado el gasto de miles de pesos de trabajadores de sus diputados para que apoyaran a los candidatos de la coalición “Veracruz el cambio sigue” PAN-PRD.



Además, en dicha Secretaría del Congreso, a cargo del ex diputado local Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, se estaría “inflando” la facturación de insumos en papelería, para desviar recursos.



De acuerdo con fuentes al interior del Congreso, quienes piden anonimato, decenas de trabajadores de los diputados del PAN fueron comisionados a distintos municipios para apoyar en labores de difusión de los candidatos.



Concretamente se refirieron a un documento difundido por el secretario de Servicios Administrativos y Financieros, en el que informa que ya no se pagaría estos gastos a los “comisionados”.



Fuentes Urrutia argumenta que el Reglamento Interior del Poder Legislativo establece en su artículo 8 que son derechos de los diputados “recibir una dieta mensual, compensaciones, subsidios, ayudas y demás percepciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control, de representación y de gestoría (...)”.



Sin embargo, ante una supuesta falta de recursos tuvo que notificar que a partir del 29 de mayo de este 2017 “ya no serán autorizados pagos de viáticos y reposición de gastos por comisión al personal que labore directamente con los Diputados”.



El administrativo justificó dicha acción derivado de que cada legislador recibe un apoyo mensual para la gestoría y desarrollo de las actividades propias de su encargo, esto según las partidas que recibe mensualmente cada bancada y que se reparte entre sus integrantes, que en el caso del PAN un millón 600 mil pesos aproximadamente.



“Por lo que, si es necesario que se personal salga de comisión, los gastos de viáticos se cubrirán con dicho apoyo”.



De acuerdo con las fuentes consultadas, la mayoría de los diputados de bancadas ajenas al PAN desconocía que podían justificar los viáticos de su personal, incluso para campañas electorales, de ahí que causó sorpresa el documento difundido por el secretario.



Se explicó que la mayoría de los comisionados son empleados contratados directamente por los diputados, quienes son enlaces o se encargan de actividades de comunicación, aunque en este caso también habrían apoyado a los candidatos de la alianza PAN-PRD “Veracruz el cambio sigue”.



También se proporcionaron otros documentos en los que se observan otras posibles irregularidades cometidas por Fuentes Urrutia para desviar recursos del Poder Legislativo, justificando la compra de insumos de papelería como cartuchos de tinta para la impresión de documentos que necesitan los diputados para sus actividades.



El funcionario aprovecharía estas situaciones para “inflar” las facturas, justificando que para 2 mil impresiones que requería un legislador se tuvieron que comprar dos tóner de tinta, aunque cada uno sirve para 10 mil impresiones, es decir que en todo caso solo era necesaria la compra de un solo cartucho con un valor de casi 20 mil pesos.