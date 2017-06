Impugnará Morena la elección de Córdoba

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-09-19:29:31 Córdoba El próximo domingo impugnará Morena la elección en Córdoba, con el argumento que tras el recuento de los 64 paquetes electorales se demostró que tuvieron un crecimiento exponencial dentro de las urnas

El próximo domingo impugnará Morena la elección en Córdoba, con el argumento que tras el recuento de los 64 paquetes electorales se demostró que tuvieron un crecimiento exponencial dentro de las urnas, por ello hasta agotar las instancias estatales y federales pedirán el recuento de voto por voto de la totalidad de 259 paquetes electorales.



Juan Martínez, ex candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la alcaldía de Córdoba, dijo que si Tribunal Federal Electoral (TRIFE) comprueba que su partido gana o pierda, entonces aceptará los resultados.



Aunque Lety López obtuvo su constancia de mayoría al haber conseguido 20 mil 559 votos dijo que Morena comprobó que sumó más votos con el conteo de 64 paquetes electorales es decir 19,132 Con lo cual dijo que le ganaron al PAN sin los votos que le sumó el PRD en la coalición.



Juan Martínes Flores dijo que defenderán el voto que los ciudadanos le dieron.



Señaló que fue una elección de estado en la que hay interese de no perder sus intereses en las arcas municipales, por ello serán los representantes jurídicos los que tomen acciones en el tema, pues señaló que anularon votos sólo porque los ciudadanos marcaron su voto con una tinta diferente o plumón que llevaron a falta de confianza de los crayones que aportó el INE.



Confía que tras impugnar se pueda dar vuelta a los resultados, " esto no ha terminado" expresó Juan Martínez, quien señaló que hay puntos que si se deben tomar en cuenta como la coacción de votos, el acarreo de gente en taxis.



Finalmente aseguró que si se hace el voto por voto suponen que los votos nulos superan la diferencia entre el primero y el segundo lugar, entonces aceptará los resultados sean cual sean.