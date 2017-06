Exige PRD atender todas las denuncias por irregularidades en las elecciones

El proceso electoral del pasado domingo 4 de junio aún no concluye y dado el cúmulo de irregularidades registradas, en especial en el Estado de México y Coahuila, las autoridades correspondientes deben atender todas las denuncias presentadas, demandó el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.



“Que se desahoguen el conjunto de denuncias que durante todo el proceso electoral se fueron presentando, nosotros presentamos centenares de ellas particularmente en el Estado de México y Coahuila, y que los órganos jurisdiccionales tomen cartas en el asunto”, indicó.



Al subrayar que los comicios no han terminado y hasta este momento nadie puede cantar victoria en dichas entidades, Zambrano Grijalva reiteró que tampoco se puede descartar la nulidad de esos comicios.



“Todavía no concluyen los procesos electorales, todavía tendremos que ver qué es lo que resulta de los mismos cómputos y a partir de allí, vendrá otra fase que puede llevar a impugnaciones todavía mayores. Y por la cantidad de denuncias y recursos legales presentados, podríamos desembocar en la nulidad de las elecciones en los estados de México y Coahuila”, advirtió.



Zambrano Grijalva insistió en que los organismos electorales están obligados a atender la totalidad de las denuncias y quejas presentadas, a fin de determinar si proceden las impugnaciones en cuestión y si las anomalías cometidas ameritan anular los comicios.



En particular sobre los resultados para el Sol Azteca en el Estado de México, recriminó que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) pretenda responsabilizarlo de la derrota y la división de la izquierda en esa entidad, cuando fueron ellos los que reiteradamente, rechazaron el llamado al diálogo y a conformar una alianza que pudiera haberle ganado la contienda al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



