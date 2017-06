Bravo Mena pide actuar ante irregularidades

El exlíder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, pidió a los militantes ‘blanquiazules’ objetividad, diálogo y estudio para saber dónde se encuentra parado el partido.



Además, Bravo Mena dijo que se requieren de reacciones ante lo ocurrido en las elecciones del pasado 4 de junio: “Más fuerte de la que se ha tenido ante lo ocurrido en las elecciones del domingo pasado donde regresó el viejo sistema, en el que las autoridades son juez y parte y se realizan auténticas elecciones de Estado como en el Estado de México y Coahuila”.



En el inicio de los foros de mujeres panistas de cara a la construcción de la Plataforma Política de 2018, afirmó que se deben generar las mejores propuestas, pero no es a través de críticas en redes sociales cómo se logrará.



“Escribir en Twitter no es actuar, actuar es ir a cambiar la realidad, actuar es convertirte en agente disyuntivos en lo que no va bien y cambiar, ver, juzgar y actuar”, indicó.



Indicó que el PAN debe poner énfasis en que la política debe estar al servicio de las personas y su fin último es el desarrollo de las mismas.







