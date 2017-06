Alcaldes salientes podrían desaparecer archivos: IVAI

La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, afirmó que buscarán que los actuales gobiernos municipales “no se lleven” los archivos de su gestión al frente de los municipios.



Al respecto, comentó que en el anterior gobierno el IVAI trabajó con todas las dependencias para el proceso de entrega recepción del sexenio de Javier Duarte a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, lo que buscarán replicar para las próximas 212 alcaldías.



“Donde ha quedado más evidenciado el rezago ha sido por ejemplo en los municipios, cuando pasan los procesos de entrega recepción, porque normalmente cuando entra una nueva administración municipal vienen preguntas de la anterior administración.



“Generalmente no se entregaban o se generaban los archivos públicos, estamos trabajando hoy con los municipios en el proceso de entrega recepción para que dejen todo el acervo documental para las nuevas administraciones”, expuso.



Refirió que el gobierno de Javier Duarte dejó diversos pendientes en sus archivos, lo que a la fecha dificulta el acceso a la información pública.



“Logramos que dejaran sus archivos, lamentablemente no conseguimos que los dejaran debidamente clasificados. Hoy es el reto, que ya no se lleven los archivos cuando termine la administración, que se arreglen y entreguen de forma adecuada”, planteó.



Además, la comisionada refirió que actualmente los entes públicos que más rezago presentan en esta materia son los ayuntamientos.



Opinó que los archivos de las administraciones estatales y municipales son de suma importancia ya que guardan parte de la historia de la entidad, pero si no están debidamente organizados no puede haber acceso a la información pública.



“Todos los documentos que se generan no son de la propiedad de los funcionarios, son de los veracruzanos; de la institución que están dirigiendo y en eso estamos trabajando”.