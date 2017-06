No debes cambiar tu edredón con frecuencia

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-09-15:42:24 Redacción Foto tomada de https://www.google.com.mx/search?q=edredon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7xK71zrHUAhWEdSYKHW56CHcQ_AUIBigB&biw=1600&bih=738#tbm=isch&q=descansar&imgrc=dqJAR8OBnYBp5M:&spf=1497040628005

¿Qué es lo primero que haces cuando te recuestas en tu cama?

No hay nada mejor que llegar y recostarte un segundo antes de dar paso al ritual del sueño, todos deseamos una noche plena tras un día pesado. A medida que el tiempo se acerca para soñar, es probable que abraces tu edredón.



El edredón que eliges te ayuda a mantener una temperatura agradable para dormir; ni muy caliente, ni muy fría. Cualquier temperatura extrema influye en tu descanso, y seguro te ha pasado que debes sacar una pierna para regular la temperatura porque el edredón o las cobijas son demasiado calientes.



Los ácaros del polvo en los edredones pueden desencadenar alergias y asma, por lo que el no lavarla también te generará estornudos que interrumpirán tu ciclo de sueño. Aquellos con ansiedad o insomnio, pueden utilizar sus edredones como un afiche de relajación, existen algunos edredones con bolitas dentro de compartimientos que proporcionan presión al cuerpo para ayudarnos a conciliar el sueño. Si tienes problemas respiratorios, este tipo de edredones no se recomienda.



Sin embargo, mientras más cómoda y suave sea, más te relajarás y dormirás como un bebé. Pero eso no es todo, los edredones te dan seguridad y al hacerla tu compañera de noche, desarrollarás una respuesta condicionada, por lo que el sueño te dará más rápido y si a esto le sumas el olor, se convertirá en un objeto que relaciones con el descanso, por lo que no es recomendable lavarlos con tanta frecuencia.



Con información de SDP Noticias

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/06/09/por-esta-razon-no-debes-cambiar-tu-edredon-con-frecuencia