No aceptamos resultado, somos testigo del fraude más grande en historia de Coahuila: Guillermo Anaya

Guillermo Anaya candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, dijo que no aceptan el resultado del conteo de los votos, por las irregularidades que documentaron durante el proceso, durante la campaña, pidiendo la intervención del INE, que hizo caso omiso.



Señaló que tuvieron todos los elementos para que el INE pudiera intervenir, porque el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), estaba al servicio de Rubén Moreira, del PRI y del gobierno del estado.



"Los resultados ahí están, el Instituto Estatal Electoral, haciendo una serie de irregularidades, no solo durante la campaña sino al final del proceso, donde el PREP no coincide con el conteo rápido que hizo expertos de la UNAM, la gente está en Coahuila indignada en todos los municipios porque fuimos testigo del fraude más grande en la historia de Coahuila".



El panista declaró que van a llegar hasta las últimas consecuencias, lo cual quiere decir hasta que se anule la elección, y no es una decisión personal, dijo sino una decisión de muchos ciudadanos, incluso en Coahuila por primera vez los candidatos se unen y reconocen su triunfo, a excepción del PRI.



Señaló que el próximo domingo se va a perpetuar el fraude entregándole la constancia al candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, por lo que a partir de ese día, tienen tres días para la impugnación.



"Ya tenemos todos los elementos en la mano, listos, bien fundada, muy objetiva en nuestra impugnación ante los tribunales locales, tememos que hacer todo lo que esté entre nuestras manos para que han la resolución cuanto antes, el tiempo apremia".





Con información de Grupo Fórmula

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=690384&idFC=2017