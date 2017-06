Se debe reducir lapso entre las elecciones: FYM

En Veracruz hace falta una reforma política para reducir el lapso entre las elecciones y la toma de protesta, pues mientras que en algunas entidades es de dos o tres meses en los 212 ayuntamientos e incluso en el gobierno estatal deben transcurrir más de cinco o seis meses, señaló Fernando Yunes Márquez, alcalde electo del Ayuntamiento de Veracruz.



Puntualizó que la fecha de entrada de los presidentes municipales también es compleja, ya que el 1 de enero las ciudades con vocación turística tienen alto flujo de paseantes.



\"La toma de protesta son dos o tres meses después y aquí son siete. Debería haber una reforma política para reducirlo a por lo menos dos meses, para no dejar tanto tiempo después de la elección, además el primero de enero es una entrada compleja por el turismo que tenemos en lugares como Veracruz\".



Por otro lado dijo que una vez que sostenga reuniones con el presidente municipal saliente, Ramón Poo Gil, conformará el comité de entrega - recepción y definirá a los titulares de las direcciones.



Afirmó que no habrá revisiones por revanchismo político, únicamente las auditorías que marca ley.



\"Apenas me entregaron la constancia de mayoría y espero que en el transcurso de hoy iniciemos pláticas con el alcalde de Veracruz. Será un cambio sin problemas ni afectaciones para la vida de la ciudad. Se hará como corresponde a la ley, no habrá auditorías de más ni de menos, simplemente la que corresponde a la transparencia, el trabajo de las diferentes áreas. No es un tema de revancha política simplemente revisión normal\".



Insistió en que primero platicará a con el presidente municipal y se integrará un equipo de transición.