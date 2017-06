Presentan el Torneo de Golf Imagen Fiesta Americana

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-09-09:36:31 Boca del Río

Fue presentado ayer de manera oficial la octava edición del Torneo de Golf Imagen Fiesta Americana que tendrá lugar le próximo viernes30 de uno en el Club de Golf Villarica ubicado en la carretera Antón Lizardo.



Con la presencia de los empresas mexicanas Cadillac y Fiesta Americana, quienes serán dos de los principales patrocinadores de esta competencia, se realizó la conferencia dentro de las instalaciones de la agencia automotriz.



Ahí mismo se ofrecieron todos los detalles acerca de este certamen que se ha colocado, a lo largo de varios años, como uno de los mejores organizados y con mejor nivel lo deportivo. En este sentido, Pamela Robles, Gerente a General del Periódico Imagen comentó que para continuar con una buena logística se redujo la matricula.



El número de participantes para esta edición es de 180 y se han registrado ya la mitad, por lo que se espera se cubra el total de asistentes antes del día del evento.



“Ya hemos cubierto casi 100 lugares y seguimos inscribiendo en los cuatro puntos que son: directamente en el Periódico Imagen, en la agencia Cadillac Veracruz y en el hotel Fiesta Americana. Tenemos promociones para aquellos que visiten la automotriz en donde si un grupo de 5 golfistas se registra tendrán un gran descuento”, comentó.





Detalles importantes





El patrocinio de la agencia automotriz Cadillac consta en dos Hole In One en los que otorgarán un Cadillac Suv Xt5 en el hoyo 5 mientras que me para el hoyo 12 será un Cadillac Ats Sedan 2017.



La octava edición del Torneo de Golf Imagen Fiesta Americana se divide en dos categorías, la primera del hoyo 0 al hoyo 18 handicap y del hoyo 19 al hoyo 36. Por lo que se premiarán a los primeros tres lugares de cada categorías y a los tres O’Yes de los hoyos 3,8,12 y 15.



Además 9 hoyos en tiros alternos y en parejas al 50 por ciento de handicap. La competencia tendrá una bolsa de premios estimada en más de 50 mil pesos. Mismos que serán entregados al finalizar la justa deportiva en la comida de celebración.