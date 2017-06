Se convierte el Pico de Orizaba en una fábrica de madera

El Pico de Orizaba se está convirtiendo en una fábrica de madera. El principal proveedor de agua para consumo humano en toda la entidad veracruzana es hoy un monte del que se extraen entre seis y ocho camiones de huacales para la exportación de frutas y verduras.



La falta de recursos para su conservación durante los últimos cuatro años ha provocado que las familias talen cientos de metros cúbicos de madera en la zona, informó el coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba, Ricardo Rodríguez Deméneghi.



“No es un trabajo fácil, es una labor muy difícil cortar un árbol en una barranca y trasladarlo de una forma escondida, sacarlo de las cañadas, aserrarlo y producir lo que están produciendo ahorita, el tronco en rodal, son los troncos de los camiones que vemos cargados de madera con unos árboles que van al grueso, a los cuatro metros de ancho de la plataforma.



“El otro mercado que ha tenido mucho éxito, desafortunadamente para el medio ambiente, afortunadamente para ellos, es la fabricación de los huacales de madera en cinco calibres diferentes y ya podemos decir que los huacales del Pico de Orizaba se están exportando a todo México y que llegan a Centroamérica porque es de muy buena calidad porque tienen los anchos específicos para el resguardo de los productos del campo”, explicó el coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba.



El programa de mitigación medioambiental se mantuvo los primeros años con la aportación del 1 por ciento recaudado por el extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, que durante los últimos tres años de existencia no entregó los recursos a la asociación.



Tras la extinción del organismo y con la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento para la operación de los servicios, este nuevo sistema continuó con la captación de los recursos para los trabajos de recuperación y protección al Pico de Orizaba.



Hasta el momento el organismo ha captado poco más de un millón 799 mil pesos que se encuentran en una cuenta separada para ser dispuestos por la organización Salvemos al Pico de Orizaba.



Sin embargo antes debe firmarse un convenio de colaboración entre la organización medio ambiental y el organismo operador del sistema de agua y saneamiento en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.



En el convenio participará también el Instituto Metropolitano del Agua, informó el coordinador del programa, Ricardo Rodríguez Deméneghi.



Los recursos serán utilizados para tratar de mitigar el escurrimiento del terreno en el Pico de Orizaba, mismo que genera grandes problemas al no haber árboles que lo retengan y provocan afectaciones en los arrecifes.



“Tendríamos que obtener semilla para aplicarlo de forma inmediata en invernaderos en un alto nivel, producir una planta de calidad por 18 meses y llevar a cabo el combate y erradicación de incendios forestales durante todo el año, serían tres acciones prioritarias.



“Hay acciones también que tenemos planeadas pero no podemos llevarlas a cabo mientras no tengamos la seguridad de un recurso”, explicó el coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba.



El convenio de colaboración entre la asociación, Grupo MAS y el IMA podría realizarse antes de que concluya el mes de junio.