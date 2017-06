Paga Catedral de Veracruz 50 mil pesos en luz

Hasta 50 mil pesos de energía eléctrica ha tenido que pagar la Catedral de Veracruz, ya que a los templos e iglesias les aplica la Comisión Federal de Electricidad la tarifa comercial, reconoció Víctor Manuel Díaz Mendoza, párroco de la Catedral y encargado de Comunicación de la Diócesis de Veracruz.



“Sí se han elevado mucho las tarifas de energía eléctrica, hay parroquias en donde bimestralmente pagan 17 mil pesos, nosotros aquí en catedral hemos pagado hasta 50 mil pesos porque en los templos, aún en las comunidades más escondidas, el pago está catalogado como comercial, entonces se eleva muchísimo el costo”, explicó el entrevistado.



Aseguró que existe una ley para los edificios históricos, que les permitiría pagar una tarifa más económica, sin embargo, llevan muchos años tratando de lograr este cambio en los edificios considerados históricos como la Catedral, sin ningún éxito.



“Los que tenemos monumentos históricos, nos han dicho que hay por ahí una ley que nos permitiría pagar una tarifa más económica, pero no se ha podido avanzar en nada, con ese tema”, expresó.



Asegura que para realizar bimestralmente el pago del recibo de luz le hacen como muchas familias veracruzanas, agarrando un poquito de aquí, de allá y gracias a algunas personas que nos apoyan es como podemos pagarlo.



“Yo mostré el recibo de luz del mes pasado, que llegó de 40 mil pesos, ahora estamos esperando éste, que como tenemos el clima y lo prendemos los domingos pues jala bastante energía, por lo que llegará muy caro”, dijo.



Es precisamente por las excesivas tarifas que deben pagar las iglesias que muy pocas son las que cuentan con clima, precisamente porque su consumo de luz está catalogado como comercial, cosa que no han podido cambiar a pesar de muchas gestiones que han realizado los obispos a nivel nacional.



A pesar de que la iglesia tiene sus propias necesidades y problemáticas para pagar tan elevados recibos de luz, aún se dan a la tarea de ayudar a los más humildes veracruzanos que se acercan a ellos para solicitarles el apoyo con esta misma situación.



“Nos unimos, ayudamos a muchos pobres, hay gente que ha venido aquí a pedirnos su ayuda porque tienen que pagar 500 o 600 pesos de luz y pues no pueden, así que también hay que solidarizarse con esas personas, pues de alguna manera mutuamente sufrimos el costo de la energía”, aseveró.



El padre expresó su esperanza en que las reformas energéticas lleguen a beneficiar a los pobres.



“Esperamos con ansias, así como este calor espera una lluvia que refresque, pues así esperamos que esas reformas energéticas vengan a beneficiar, no a la iglesia, sino a los más pobres”, recalcó.



Aseguró que se deben de revisar las tarifas aplicadas al estado de Veracruz.



“Yo creo que las tarifas de luz que se pagan en Veracruz se deben analizar, pues tenemos aquí las termoeléctricas e hidroeléctricas que producen energía, yo creo que habría que revisar un poquito el costo al que debemos de vernos sometidos”, manifestó.





Tarifas para Veracruz



Ocho son las tarifas con las que cuenta la Comisión Federal de Electricidad, correspondientes a las distintas regiones de la República Mexicana: 01, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC.



Las letras indican las diferentes regiones, ya que cada una varía de acuerdo a su temperatura mínima promedio mensual.



De acuerdo a lo anterior, en Puebla no pagan lo mismo por kilowatt que en Veracruz, pues entre más calor haya en el municipio, más subsidio recibe por parte del gobierno.



Es importante aclarar que no todas las tarifas reciben subsidio, pues la denominada DAC (de alto consumo) queda excluida al pasar de ciertos kilowatts, por lo tanto esta es la más cara otorgada por la CFE y se aplica cuando el consumo bimestral o mensual promedio registrado en los últimos 12 meses sobrepasa el límite establecido por la comisión. Por ejemplo, el límite para la tarifa 1C bimestral es de 1,700 kWh.





Tarifa Temperatura media mensual verano Límite para aplicar tarifa DAC



1 <25°C 250 kWh mensual



1A 25°C 300 kWh mensual



1B 28°C 400 kWh mensual



1C 30°C 850 kWh mensual



1D 31°C 1,000 kWh mensual



1E 32°C 2,000 kWh mensual



1F 33°C 2,500 kWh mensual



En el estado de Veracruz se aplican tres tipos de tarifas, la 1C correspondiente a la zona noreste que es la que se paga en el municipio de Veracruz-Boca del Río y alrededores. En otros municipios se aplica la tarifa de la zona norte y sur.