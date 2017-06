Autobús de pasajeros se quedó sin frenos en Cosoleacaque Tweet Un camión presuntamente de la Cooperativa de Transportes ‘Santa Clara’, sin logotipo a punto estuvo de causar un accidente de fatales consecuencias, luego de que al parecer se quedara sin frenos, chocando a un vehículo particular, para luego subirse a la banqueta caer a una zanja y terminar impactándose contra una caseta de policía, esto en la calle prolongación correos de la colonia Las Rosas Cosoleacaque - 2017-06-08 18:03:36 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-08-18:04:40 Cosoleacaque Camión causó accidente con 32 pasajeros a bordo Un camión presuntamente de la Cooperativa de Transportes ‘Santa Clara’, sin logotipo a punto estuvo de causar un accidente de fatales consecuencias, luego de que al parecer se quedara sin frenos, chocando a un vehículo particular, para luego subirse a la banqueta caer a una zanja y terminar impactándose contra una caseta de policía, esto en la calle prolongación correos de la colonia Las Rosas.



En datos recabados por Imagen del Golfo, se supo que los hechos ocurrieron alrededor de las 13:20 horas, a la altura del puente conocido como ‘El Naranjito’, cuando el camión marcado con el número 0242 de la Cooperativa de Transportes Santa Clara donde viajaban 32 estudiantes, se desplazaba a exceso de velocidad, al llegar a la entrada de la colonia se encontró con el auto compacto, golpeándolo sobre su costado izquierdo; como resultado de la colisión el camión cayó a un barranco y fue frenado por la construcción abandonada.



Luego del percance, los jóvenes, entre ellos varios menores de edad, fueron auxiliados por vecinos que humanamente los llevaron a sus domicilios y luego llamaron a la Cruz Roja de Minatitlán, llegando minutos después a atender a los pequeños quienes sufrieron crisis nerviosas y otros con golpes leves.



Al lugar llegaron oficiales de tránsito para agilizar el tráfico y evitar otro accidente, además un perito de la delegación de tránsito del Estado, levantó las diligencias correspondientes y ordenó que las unidades fueran llevadas al corralón.



Cabe mencionar que los responsables del Hospital Civil de este Municipio, como siempre ocurre pretendían no darte atención médica a los menores lesionados, y esto causó molestia de los padres de familia. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario