Wall Street cierra con alza tras declaraciones de Comey

Wall Street cerró en muy leve alza el jueves luego de la audiencia del exdirector del FBI sobre la investigación a Rusia y la eventual interferencia de Donald Trump: el Dow Jones subió 0,04% y el Nasdaq 0,39%, logrando trabajosamente otro récord.



Según resultados definitivos de cierre, el índice vedette Dow Jones Industrial Average avanzó 8,84 puntos a 21.182,53 puntos y el Nasdaq, de dominante tecnológico, aumentó 24,38 puntos a 6.321,76 puntos, un récord de cierre.



El índice ampliado S&P 500 avanzó 0,65 punto o 0,03%, a 2.433,79 puntos.



\"El mercado nos dice que necesitamos algo para salir del punto muerto y no lo tuvimos hoy (jueves) y ciertamente no lo tuvimos con el testimonio de Comey\", estimó Hugh Johnson de Hugh Johnson Advisors.



La muy esperada audiencia del exprimer policía de Estados Unidos despedido por Donald Trump fue en parte relativizada por la declaración escrita publicada el miércoles.



\"El elemento clave para la Bolsa es que no hay nada que muestre que el presidente claramente violó la ley\", afirmó Patrick O\'Hare de Briefing.



James Comey admitió no haber recibido una orden explícita de Trump pero tomó las palabras del presidente \"como una instrucción\" para poner término a uno de los aspectos de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial.



Como se preveía, el Banco Central



Comme prévu, la Banque centrale européenne (BCE) a par ailleurs maintenu inchangée sa politique monétaire et a procédé \"à quelques légères modifications dans ses prévisions et dans les termes employés\", ont complété les courtiers de Charles Schwab dans une note.



Quant aux élections législatives britanniques, qui ont semblé plus disputées après des sondages la semaine dernière dessinant une réduction de l\'avance des conservateurs de la Première ministre Theresa May sur les travaillistes, leurs résultats ne seront publiés qu\'après la clôture de Wall Street.



\"Même si les conservateurs font un mauvais score, cela ne va pas changer grand-chose, on aura toujours le Brexit\", a relativisé Karl Haeling de LBBW.



Le marché obligataire baissait. Vers 20H25 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,191%, contre 2,176% mercredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,852% contre 2,839% précédemment.