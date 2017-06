Trump no es un 'mentiroso': Casa Blanca Tweet El presidente estadunidense Donald Trump \"no es un mentiroso\", afirmó este jueves una portavoz de la Casa Blanca, en respuesta al testimonio del ex director del FBI James Comey ante la comisión de inteligencia del Senado. Washington - 2017-06-08 12:45:29 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-08-12:46:19 Washington Portavoz de la Casa Blanca sale en la defensa de Donald Trump y afirma 'no es un mentiroso'. El presidente estadunidense Donald Trump \"no es un mentiroso\", afirmó este jueves una portavoz de la Casa Blanca, en respuesta al testimonio del ex director del FBI James Comey ante la comisión de inteligencia del Senado.



\"Puedo afirmar con seguridad que el presidente no es un mentiroso y francamente me siento insultada por el cuestionamiento\", dijo la portavoz Sarah Huckabee a periodistas acreditados ante la Casa Blanca. Facebook

Deja tu comentario