Orfis presentó denuncias por desvío de 3 mil 60 mdp en el Tecnológico de Tantoyuca y del Fidrever

Denuncias por 3 mil millones 259 mil 518 pesos presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en contra de servidores y ex servidores públicos del Instituto Tecnológico de Tantoyuca y del Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER).



En el caso de FIDREVER fueron recursos destinados a campesinos que nunca llegaron a sus manos. Nunca se aplicaron en el campo.



El ORFIS presentó dos denuncias penales ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en contra de quien o quienes resulten responsables, relacionada con las Observaciones no solventadas en dicha Fase y en el trámite del Recurso de Reconsideración, por servidores y ex servidores públicos del Instituto Tecnológico de Tantoyuca y del Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER).



Las referidas denuncias se relacionan con lo siguiente:



En el caso del Instituto Tecnológico de Tantoyuca, el importe del daño patrimonial es por un millón 319 mil 369.21, el cual se integra por tres observaciones de Carácter Financiero Presupuestal, y son:



Erogaciones por concepto de Materiales y Suministros, y Servicios Generales, no comprobadas por un importe de 99 millones 655 mil 31.



Adquisiciones y Servicios de mantenimiento, sin que se cuente con la evidencia documental de haber recibido los bienes y servicios prestados, por un importe de 203 millones 943 mil 28.



Adquisiciones y Servicios de mantenimiento de las cuales no se cuentan con la evidencia documental de haber recibido los bienes y servicios prestados, por un monto de mil 15 millones 770 mil 62 pesos.



En el caso del Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), el importe del daño patrimonial es por un millón 950 mil 149.19, el cual se integra por una observación de Carácter Financiero Presupuestal, que es la siguiente:



Falta de soporte documental que acredite el correcto ejercicio de los recursos de las cuentas bancarias números 4029172855 del HSBC México, S.A. y 65-50497967-7 de Banco Santander (México).