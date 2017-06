Buscará Vasconcelos alcaldía de Coatza en el 2022

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-07-21:51:37 Coatzacoalcos Carlos Vasconcelos en rueda de prensa con los medios de comunicación

El ex candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara dijo que, si dentro de cuatro años su salud se lo permite, volvería a buscar la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Dijo que por el momento los priistas tienen que respetar la decisión de los ciudadanos manifestada en las urnas el pasado 4 de Junio, y afirmó que desde cualquier trinchera seguirá trabajando y llevando beneficios a las familias de Coatzacoalcos.



“No se dieron los resultados y ni modos, no pasa nada en la Política se gana y se pierde y ahora nos tocó perder pero no pasa nada, yo seguiré siendo dirigente regional de la CTM, soy líder nacional de una agrupación nacional afiliada a la CTM y vamos a continuar con el trabajo que llevamos a cabo desde hace varios años. La vida no termina aquí, hemos pasado por momentos mucho más difíciles que una contienda electoral y gracias a dios hemos salido adelante y esta ocasión no será la ocasión”, dijo Vasconcelos.



Señaló que por el momento no tiene pensado si regresará a su cargo como Diputado en el Congreso local, pues esperará unos días más para ir a un chequeo de su salud y luego ya decidirá que vá a ser de su carrera política.



“Vamos a seguir con los apoyos a la gente con la Fundación José Vasconcelos Morales A.C., que está legalmente constituida y apoyar también como Cetemistas, vamos a comprar el equipo médico que prometimos para operar de cataratas a las personas que lo requieran, vendrán los apoyos de las granjas, la siembra de las mojarras tilapias, todo lo que prometimos que íbamos a hacer lo vamos a cumplir. Es obvio que queríamos ser Presidente Municipal para poder ayudar a más gente pero no se pudo y ni modos vamos a apoyar hasta donde nos alcancen los recursos, pero lo vamos a hacer porque esa ha sido y será mi pasión, servir a Coatzacoalcos”, señaló Carlos Vasconcelos en una comida que tuvo este miércoles con los representantes de los medios de comunicación en ocasión del Día de la Libertad de Expresión.