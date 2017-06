Entrega Imagen del Golfo premio a ganadora de sorteo 'Con mucha madre'

Patricia Morales / Agencia Imagen del Golfo2017-06-07-21:08:06 Boca del Río El corporativo Imagen del Golfo entregó el premio a la ganadora del sorteo “Con mucha madre”, organizado por el periódico Órale! Jarocho en el marco del Día de las Madres.

Ana María Utrera Camas, ganadora de un Chevrolet Spark 2017, mediante un concurso realizado por uno de los medios del corporativo, recibió el automóvil por parte del director general del diario Imagen de Veracruz, Pablo Robles Barajas y la gerente general, Pamela Robles Amador.



Ana María Utrera manifestó su agradecimiento con el medio de información pues además de la cobertura en los temas –tanto de política, economía y sociedad- también otorga entretenimiento con secciones de actualidad a los lectores.



El automóvil que Ana María Utrera ganó en el sorteo de este corporativo editorial es el primer vehículo que tiene, asegura que esto no sería posible sin la recomendación que le hizo su hija para que participara.



“Estoy muy contenta y me da gusto que hagan realidad esto porque muchas veces hay empresas que dicen que van a dar un premio pero no lo cumplen y aquí sí lo cumplió… Leo el Órale! todos los días y al leerlo me di cuenta que había una invitación y mi hija me animó a participar, me dijo: vamos mamá, usted tiene que ganarse el carro”, comentó Utrera Camas cuando recibía las llaves de su automóvil.



Durante su discurso de agradecimiento a la empresa, Ana María exclamó “ya me lo merecía”, haciendo énfasis en que su familia ha realizado muchos esfuerzos para sobresalir en un matrimonio donde ninguno de los padres es profesionista lograron dar educación superior a sus cuatro hijos.



Ana María agradeció el obsequio de esta casa editorial con motivo del Día de las Madres y la calidad de la información que los medios que la conforman entregan cada día a los veracruzanos.