INAI ordena a Pemex revelar contratos con Odebrecht

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar todos los contratos, convenios o anexos que haya suscrito con la empresa brasileña, Odebrecht.



Por mayoría de votos, cuatro contra tres, el Órgano revirtió la negativa que Pemex dio sobre la entrega de documentos, después de argumentó varias cláusulas de reserva.



La comisionada Patricia Kurczyn detalló que las causales que Pemex argumentó para evadir la publicación de los documentos con Obedrecht no tienen sustento, ya que las contrataciones son públicas.



Agregó que tampoco se interfiere con las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).



“Pemex en primer lugar no acreditó el riesgo real demostrable e identificable que implica la divulgación de los contratos, anexos y convenios solicitados, aunado de que la lectura de las constancias que integran los expedientes, se advierte contundentemente que no hay vínculo entre la difusión de los contratos con un posible menoscabo a las actividades del sistema financiero del país.



Por lo que no se actualizaría la fracción cuarta del artículo 110 de nuestra ley federal de transparencia, la publicidad de los contratos, por otra parte, no podría obstaculizar las acciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República (PGR)”, dijo Kurczyn.



La semana pasada, en una votación de mayoría de cuatro contra tres, el Instituto ordenó la entrega del contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, así como sus anexos y convenios modificatorios, que fue firmado en febrero de 2014 por Pemex y Odebrecht para el movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I.





