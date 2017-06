Exfiscal de Nayarit seguirá preso en Nueva York

La juez de la corte del distrito este de Nueva York fijó para el próximo 6 de julio la siguiente audiencia del caso del ex procurador federal del estado de Nayarit, Édgar Veytia, acusado de tráfico de drogas.



En una comparecencia celebrada este lunes, la juez Carol Bagley Amon decidió aplazar la audiencia de Veytia, a fin de dar tiempo a que el nuevo abogado del ex procurador se familiarizara con el caso y pudiera preparar la defensa.



La audiencia de este lunes se centró en el hecho de que Veytia había cambiado de asesor legal. El ex procurador es ahora representado por Jeffrey Lichtman, un litigante especializado en casos criminales, con base en la ciudad de Nueva York.



Anteriormente, Veytia había sido representado por Gretchen Von Helms, de San Diego, ciudad donde el ex procurador fue arrestado acusado de tres cargos por conspirar para importar y distribuir entre enero de 2013 y el pasado febrero heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos.



Presentado este lunes esposado ante la corte, y con un uniforme verde de la prisión, Veytia no requirió de los servicios del intérprete de la corte, y respondió en inglés a la única pregunta que se le realizó a fin de que confirmara el cambio de representación legal.



Lichtman argumentó que necesitaba por lo menos un mes a fin de familiarizarse con la evidencia del caso, al que describió como "muy complejo".



En declaraciones a los medios de información luego de la audiencia, Lichtman indicó que aún no era posible definir cuándo podría iniciarse formalmente el juicio de Veytia, arrestado en marzo pasado a su ingreso a Estados Unidos.



"Es muy pronto para saber (la dirección que podría tomar el proceso legal). Este caso tiene una enorme cantidad de evidencia, de acuerdo con los comentarios de los fiscales", declaró Lichtman.



El abogado precisó que antes de que la fecha del juicio pudiera ser fijada serían realizadas numerosas audiencias para establecer los hechos esenciales del caso.



"Antes de hacer cualquier comentario inteligente sobre el caso necesito conocer la evidencia, de otro modo sólo estoy repitiendo lo que dice la acusación", precisó Lichtman.



















http://www.informador.com.mx/mexico/2017/724532/6/ex-fiscal-de-nayarit-comparecera-en-julio-en-corte-de-eu.htm