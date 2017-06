Victoria Rasgado, es alcaldesa electa de Moloacán Tweet La tarde de este miércoles, Victoria Rasgado Pérez ex candidata por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el municipio Moloacán, recibió su constancia de mayoría de votos lo que la convierte en la virtual ganadora de la contienda electoral del pasado domingo 4 Moloacán - 2017-06-07 20:12:34 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-06-07-20:13:58 Moloacán La presidenta electa manifestó su total agradecimiento por el apoyo recibido de la ciudadanía La tarde de este miércoles, Victoria Rasgado Pérez ex candidata por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el municipio Moloacán, recibió su constancia de mayoría de votos lo que la convierte en la virtual ganadora de la contienda electoral del pasado domingo 4.



Luego que se realizara la sesión en las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y se corroborara el resultado que la favorece, se corroboró que obtuvo 3338 votos contra 3152 de su rival más cercana la candidata priista Teresa Estrada Martínez, quedando una diferencia de 186 sufragios.



La presidenta electa manifestó su total agradecimiento por el apoyo recibido de la ciudadanía, expresando que los compromisos hechos en campaña no quedarán en el olvido.



Además dijo que, pedirá cuentas de los recursos que manejo la actual administración, ya que ante el Orfis están reportadas obras inexistentes en las distintas localidades del municipio. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

