Mantienen resguardado el OPLE de Jáltipan

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-07-19:53:23 Jáltipan En total tranquilidad y sin ningún tipo de incidente, se inició la sesión del OPLE para el cómputo final del municipio de Jáltipan

Se inició a las 08:00 horas de este miércoles, el cómputo final en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), fuertemente resguardado y con la presencia en la parte frontal de seguidores del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Lucas Martínez Torres y del candidato del PAN-PRD, José Mauricio Molina Mayo.



Elementos de la Fuerza Civil y de Seguridad Pública del Estado mantenían la seguridad de ese inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo, atrás de la iglesia San Francisco de Asís, a fin de que no hubiera ningún incidente que pudiera entorpecer los trabajos de esa sesión, mediante la cual se realiza el cómputo final de este municipio.



En este proceso llevado a cabo al interior del órgano electoral, participaron los funcionarios del OPLE, consejeros electorales y representantes de los 9 partidos políticos involucrados en la elección.



Afuera, por un lado se mantuvieron firmes el grupo de seguidores del candidato de Morena, Lucas Martínez Torres, a quien se le sumó en esta protesta pacífica, la candidata del Movimiento Ciudadano Julisa Hernández Gijón, quien pedía se respetaran los resultados preliminares a favor del candidato morenista.



Señalaron que estaban ahí para defender su voto y de todos los ciudadanos que el domingo acudieron a las urnas, en aras de construir una democracia en este municipio.



Por otro lado, también firmes y en tranquilidad, se mantuvieron panistas y perredistas, todos ellos seguidores del candidato José Mauricio Molina Mayo, demandando al OPLE tome en cuenta las anomalías detectadas en diferentes casillas, a fin de que con ello se valide el triunfo de quien verdaderamente haya ganado.



Mencionaron que incluso la elección ya fue impugnada y se realizó en apego a las leyes electorales y que lo único que se pide es que se realicen las cosas de la manera más legal y transparente posible y que de no obtener el triunfo, sabrá reconocerlo como en un principio lo hizo, al momento de saber los resultados del PREP. No obstante, al detectar tantas anomalías, es necesario defender la votación de quienes confiaron en su proyecto.