MAYL si pude perdirle a Winckler que renuncie: CS

La integrante del Colectivo Solecito, Lucia de los Ángeles Díaz, señaló que aunque legalmente el gobernador no puede destituir al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, sí puede pedirle de forma personal que renuncie al cargo.



Ante los malos resultados que ha otorgado al frente de esta institución, insistió que el Ejecutivo le pida en privado su dimisión.



Comentó que por parte del Colectivo Solecito esperarán a que transcurra el tiempo y la presión sea tan fuerte que a Winckler Ortiz no le quede más remedio que renunciar por su mal desempeño.



“Ojalá y Yunes tenga la cordura de resarcir lo que hizo de poner a esta persona y digamos quitarlo, no sé si lo puede hacer (legalmente) pero sí lo puede hacer de una manera personal y en privado, no necesita hacer mucho para un gobernador deshacerse de un fiscal (…).



“Yo creo que es lo más sensato, pero no podríamos hablar de sensatez cuando las autoridades su sello principal es la soberbia y la altanería; ese tema del juicio político del fiscal no fantaseamos mucho, podemos nosotros deshacernos de él”, planteó.



Igualmente, consideró que por “sensatez” Winckler Ortiz debería de renunciar, sin embargo esta cualidad no se puede encontrar en un funcionario que se ha caracterizado por su “soberbia y altanería”.



Incluso de los Ángeles Díaz calificó como una fantasía la posibilidad de que se concrete el juicio político que plantearon algunas fracciones contra el fiscal general desde el Congreso del Estado.



Tras las elecciones del pasado 4 de junio consideró que este puede ser un momento político adecuado para renovar al titular de la FGE.



“Pero las autoridades son políticos en Veracruz y todavía están en campaña, no hay que olvidar que todavía falta 2018”.



En otro tema, criticó la simulación de datos de parte de la Fiscalía General del Estado en cuanto a las cifras de desaparecidos y observó que la comisión de la Verdad del Congreso local no tiene mayores atribuciones que ser un “enlace” con dicho órgano autónomo.



Puso de ejemplo que la FGE reporta a 226 personas rescatadas, cuando se trata de persona no localizadas y evitaron dar a conocer la cifra de los desaparecidos en la gestión del gobernador Yunes Linares.



Al pedirle una evaluación de la comisión aseguró que solo se han concretado a pedir información a la Fiscalía General del Estado, organismo que les manda lo que quiere, pero consideró que hace falta darle más tiempo y no buscar desaparecerla precipitadamente.



Además, acusó que la FGE habla sobre las muestras de ADN que ha tomado la Federación y contabilizan 16 reuniones con colectivos, cuando solo se han reunido en tres ocasiones en presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa.



Finalmente recordó que hay al menos siete municipios en donde se han ubicado fosas clandestinas o hay hechos que hacen presumir que en predios hay restos humanos que se deben investigar, algunos de ellos en Poza Rica, Alvarado, Coatzacoalcos, Ixtaczoquitlán y Veracruz.