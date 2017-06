Héctor Yunes sale en defensa de Renato Alarcón

El senador veracruzano Héctor Yunes Landa aplaudió el trabajo que durante el proceso electoral y con la conclusión de los comicios realizó presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Renato Alarcón Guevara, de quien aseguró duplicó la preferencia del electorado hacia el tricolor.



En entrevista celebrada la mañana de este miércoles durante un desayuno que sostuvo con integrantes de los medios de comunicación con quienes festejó el Día de la Libertad de Expresión, Yunes Landa destacó que se obtuvieron más votos que en la elección pasada.



A aquellos que piden la cabeza de Alarcón Guevara, los calificó de oportunistas, al tiempo de exigirles que eviten aprovecharse de un proceso electoral para tratar de “sacar raja política”.



Incluso el aspirante a la gubernatura del estado para el 2018 fue más allá, y afirmó que al dirigente priista estatal lo que debería hacérsele es entregarle un reconocimiento, dado que duplicó los puntos de preferencia que se tenían cuando éste tomó las riendas del tricolor.



“Había 29 alcaldías que decían las encuestas que eran las únicas que íbamos a ganar y llevamos cerca de 50; Renato Alarcón hizo un gran ejercicio de tolerancia para poder tomar acuerdos con las 212 planillas”.



Consideró que Alarcón es el segundo dirigente que se tiene este año y sería un gravísimo error del partido buscar a un tercero, pero además su salida no se justifica.



En su defensa dijo que los números son fríos: “sacamos en conjunto con el Verde, cerca de 800 mil votos, que es la misma cantidad que sacamos el año pasado y en esa ocasión íbamos con Nueva Alianza, con AVE y con Cardenista”.



Es decir, si en esta elección se hubieran tenido esas alianzas se habrían sacado 104 mil votos más que el año pasado, frente al PAN-PRD, que de 155 mil bajaron a 135 mil, “ellos bajaron 20 mil votos”.



Reiteró que ha sido un gran presidente de partido en momentos muy difíciles, “con errores, si, y con limitaciones económicas que no le dio el Comité Nacional”, expuso, tras recordar que es común que cuando hay cambio de Gobernador lo haya también de dirigente de partido.



Lo cual se habrá en breve, pero en ese caso el que sea candidato a Gobernador tendrá la oportunidad de elegir, “yo en lo personal no estoy de acuerdo y me opongo rotundamente a que se valore el cambio de la dirigencia del partido, Renato no tiene ningún motivo para salir”.



Señaló que si llega a ser candidato a Gobernador decidirá qué hará, pero Alarcón Guevara sería buena opción.



Por otro lado, recordó que como partido político nacional se debe tener en cuenta que el domingo, a nivel nacional, el PRI fue el que sacó más votos.



“Somos más de dos millones 800 mil, MORENA sacó dos millones 400 mil y el PAN solamente dos millones veinte mil; nosotros sacamos el 38 por ciento, MORENA el 34 por ciento y el PAN el 28, yo no sé qué celebra el PAN, sacó 10 puntos menos que nosotros en las elecciones de este domingo.



Consideró que si hubiera habido elecciones de presidente la hubieran ganado nuevamente.



El legislador refirió que el Gobierno del Estado operó con láminas, despensas, con seguridad pública, inhibiendo a la gente impulsando a los del PAN, así como la Secretaría de Salud, “todo el aparato y aun así salimos incluso hasta mejor que el año pasado”.



Por último, se dijo seguro que el año que entra van a recuperar la Gubernatura, “que no quede duda, se los aseguro”.