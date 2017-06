No hay argumentos suficientes para cancelar gasoducto en Xalapa, dice Américo a Hipólito

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-07-14:35:43 Xalapa El alcalde Américo Zúñiga Martínez dijo que no existen argumentos suficientes para echar atrás el gasoducto en Xalapa. El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, aseveró que de existir un amparo contra la línea de distribución de Gas Natural no debería ser contra una licencia de construcción municipal sino contra una licitación pública internacional que lleva años.



Entrevistado acusó que durante las campañas políticas se desinformó a la población respecto a ese proyecto por lo que su administración buscará aclararle a la sociedad en qué consiste.



Luego de que el candidato de Morena Hipólito Rodríguez Herrero declarara que haría uso de todas las herramientas jurídicas y legales para revocar el acuerdo de Cabildo que aprobó la licencia de construcción, el edil refirió que cualquier persona tiene derecho de acudir a las instancias que considere necesarias de sentir que se está afectando alguno de sus derechos fundamentales.



No obstante consideró que no existen los argumentos suficientes para echar atrás ese proyecto.



\"La red de distribución de gas natural es una política pública que se ha dado en diferentes puntos del país, en todos ellos, desde hace 15, 20 años. La discusión a la que llega Xalapa tardíamente ya se dio, y ya hay criterios en los que se ha expresado que la facultad de otorgar licencias de construcción, con respecto a una licitación que no es del municipio, son muestras\".



Explicó que si existiera una determinación al respecto su gobierno no tendría más que acatarla, aunque insistió en que \"nosotros estamos haciendo las cosas bien, las hemos hechos adecuadamente\".



\"Tendría que determinarse por la autoridad judicial si este tipo de determinaciones violenta de alguna forma garantías individuales, la verdad es que desde mi punto de vista no encontraría el fundamento pero eso estaría en la cancha de la autoridad judicial\".



Reiteró que buscará a partir de ahora que la población sepa de qué se trata el proyecto pues con las campañas políticas se dio mucha desinformación lo que ahora debe ser aclarado.