Tensión en OPLE-Córdoba, miércoles inicia sesión de computo

Dos días de tensión se han mantenido en el OPLE Córdoba, donde se han realizado reuniones privadas, sesiones con el Consejo sin dejar ingresar a la prensa a las instalaciones del instituto electoral

Dos días de tensión se han mantenido en el OPLE Córdoba, donde se han realizado reuniones privadas, sesiones con el Consejo sin dejar ingresar a la prensa a las instalaciones del instituto electoral, tras incidentes, confrontaciones y desacuerdos, será hasta el miércoles cuando probablemente reanuden sesión de computo, en la que se analizarán 59 paquetes electorales por inconsistencias en el registro de actas.



Hasta la noche de este martes, no han acordado que se haga conteo de voto por voto, aunque los representantes del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) busca que se abran los paquetes al argumentar que la cantidad de votos nulos supera la diferencia con la coalición PAN-PRD.



Por la tarde, la vocera del candidato de MORENA, Juan Martínez, Ana Vargas, informó que representantes jurídicos del partido a nivel nacional ya se trasladan a la ciudad de Córdoba para “defender” la elección, mientras que el diputado local Zenyacen Escobar, aseguró que impugnarán la elección, pues no están de acuerdo con los resultados preliminares de las 256 casillas contabilizadas.



Las cifras del PREP cuentan para la candidata Leticia López Landero de la coalición PAN-PRD 20,143, votos es decir, el PAN por sí sólo obtuvo 18,589, le aporta PRD 1,016 y la coalición 538; mientras que para Morena se contabilizaron 18,927 votos; la diferencia es de 1,216 y los votos nulos son 2 mil 774.



Durante el día las guardias de los partidos que se mantienen de manera permanente afuera del inmueble, han tenido algunas confrontaciones verbales, entre las cuales interceptaron a un joven que transportaba actas de cómputo del candidato independiente Leonardo Palma, cuando este salía del OPLE con una bolsa y fue revisado, incluso elementos de la Policía lo iban a detener y solicitaron la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (FEPADE).



Tras aclarar que el joven efectivamente llevaba papelería que le pertenecía al candidato independiente lo dejaron libre, no sin antes haberse armado un escándalo afuera de las instalaciones del OPLE en Córdoba.



Mientras tanto, esta noche el suspenso se mantiene y durante el día lo único que se resolvió es que mañana será la sesión de cómputo.