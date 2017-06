Indígenas bloquean carretera San Andrés-Catemaco y elementos de SSP los desalojan

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-21:48:53 Catemaco Presunta orden de aprehensión contra el líder y procurador indígena Wilfrido Reyes Martínez generó que miembros de la Organización del Gobierno Autónomo Indígena bloqueara el tramo carretero San Andrés Tuxtla- Catemaco

El medio día de este martes, miembros de la Organización del Gobierno Autónomo Indígena bloquearon el tramo carretero San Andrés Tuxtla- Catemaco, en el lugar conocido como Chilapan, dicha acción fue implementada por los manifestantes a raíz de una presunta orden de aprensión en contra del líder y procurador indígena Wilfrido Reyes Martínez, por el presunto delito de la quema del palacio municipal de Catemaco.



Ante tal señalamiento y supuesta orden, el señor José Sebastián Ortiz García y Cristina Xolo Mil miembro de la OGAI señalaron que, "A nosotros no nos han mostrado ninguna orden de aprensión en contra de nuestro líder, sin embargo vemos que sumamente armados y protegidos los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, quienes amenazan con desalojarnos usando la fuerza bruta, pero eso no nos intimida, podrán golpearnos, maltratarnos y tal vez desalojarnos, pero nuestra lucha seguirá ya que el pueblo unido Jamás será vencido”.



"Por el momento el licenciado Mario Montané del Corporativo MMYA se está encargando del amparo por los delitos que sea señaló nuestros líder, nosotros creemos en que se aplicará la ley conforme a derecho, así como éstos deberán respetar el efecto del amparo, ya que nuestro líder es inocente de los presuntos delitos que es señalado", agregaron los entrevistados.



Y después de algunas horas de estar el bloqueo sobre el tramo carretero mencionado, los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública recibieron la orden de implementar la fuerza bruta para desalojar a los manifestantes, a base de toletazos y empujones arremetieron contra la multitud, no importándoles arremeter contra personas de la tercera edad y mujeres.







HAY 12 DETENIDOS





Doce detenidos, tres civiles y un policía lesionados, además del aseguramiento de más de una docena de machetes, así como un rifle calibre 22, es el saldo del desalojo de luego de más de cinco horas de haber sido bloqueada la carretera federal en tres puntos del municipio de Catemaco, por integrantes de la OGAI.



Los elementos de la Policía Estatal en coordinación con la Policía Federal, llevaron a cabo el desalojo, la tarde de este martes, de los manifestantes de la OGAI, quienes desde las 13:00 horas, habían bloqueado el paso a automovilistas sobre la carretera federal en el tramo Catemaco-San Andrés Tuxtla y en el tramo Catemaco-Hueyapan de Ocampo, además de la carretera estatal Catemaco-Sontecomapan.



Fue a la altura de Chilapan, entre los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla, donde los manifestantes con palos, piedras, machetes y un arma de fuego, observaron cómo los oficiales se acercaban a ellos, sin embargo, estos lejos de retirarse, se mantuvieron en el lugar, enfrentándolos con lo que llevaban en la mano.



Durante aproximadamente 8 minutos, que duro el enfrentamiento, se registraron siete personas detenidas, entre ellas dos mujeres, a quienes les aseguraron más de una docena de machetes y un rifle calibre .22.



Se reportó que tres civiles resultaron lesionados, además de un policía quien recibió un machetazo y el cual fue trasladado a un hospital de la ciudad de San Andrés Tuxtla.



Una vez teniendo el control en dicho lugar, los policías se trasladaron al otro bloqueo de la carretera, en el tramo Catemaco-Hueyapan de Ocampo, donde también se logró la liberación de la arteria vial, con saldo de cinco personas detenidas.



Cabe mencionar que cuando los policías estatales arribaron al tramo de la carretera estatal Catemaco-Sontecomapan, las personas que se encontraban en el lugar, se fueron voluntariamente.



Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Policía Federal, donde posteriormente serían llevados la ciudad de Cosamaloapan, para ser puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal.











