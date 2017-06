Desalojan colonia irregular en Puente Nacional

Gary Montes/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-21:34:47 Puente Nacional Autoridades desalojaron una colonia irregular en el municipio de Puente Nacional

Con una intensa movilización encabezada por policías ministeriales adscritos en la ciudad de Veracruz y Cardel, fueron desalojados habitantes de una colonia irregular en el municipio de Puente Nacional, lo que provocó la inconformidad de los lugareños.



En dicha colonia que lleva por nombre Limonarias, más de 50 familias se asentaron en una zona federal a orillas de la carretera en las inmediaciones del nororiente Cardel-Veracruz- Xalapa.



Autoridades ministeriales arribaron al lugar con maquinaria pesada y personal de SCT para demoler todas las casas ubicadas en esta colonia irregular, esta instrucción fue girada por medio de un juez con sede en la capital del estado, apoyados por actuarios de Juzgados y apoderados legales de SCT, quienes de manera intimidatoria llegaron a esta colonia.



Según declaraciones de las autoridades ministeriales el propietario de esta zona federal pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) en tres ocasiones se les notifico el desalojo a través de oficios, pero ninguno fue tomado en cuenta.



Más de 50 familias se apostaron en la carretera federal para bloquear los accesos a este importante libramiento de Cardel, al lugar llegaron una caravana de policías estatales encabezados por el delegado del Cuartel Regional Aurelio Monfort, Policías Viales, Policías de la sexta región base Jamapa, Policías municipales de Puente Nacional, posteriormente asistió también personal de política regional del estado para dialogar con los manifestantes.



El delegado de Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que no hay marcha atrás para evitar este desalojo, otorgará unos pocos días de manera cordial para el desalojo, después no se responsabiliza.



Por otra parte, en esta zona irregular dieron a conocer que la unidad nacional Lombardista se encontraba en trámites para regularización, donde algunos de estos desalojados confirman la elaboración de planos, permisos para deslindar esta zona federal, para así construir sus humildes viviendas.



Hasta el momento no hay respuesta alguna de este grupo lombardista, también se sienten utilizados por que en la pasada contienda electoral del 4 de julio el candidato del PRI hoy electo para ocupar la próxima alcaldía, les prometió ayudarlo para regularización de sus terrenos.