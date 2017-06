Pacto sienta mal precedente para TLC: Yuste

El conductor de \"Fórmula Financiera\" José Yuste, dijo que esto no será un buen precedente para la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), y México no impuso nada en contra de Estados Unidos; lo pudo haber hecho en la fructuosa, que es el sustituto del azúcar, y que la industria refresquera lo utiliza mucho.



El anunció que se tenía previsto para este mediodía sobre la negociación de la exportación de azúcar refinada a Estados Unidos, se prevé para las cinco de la tarde, dijo el conductor de Fórmula Financiera José Yuste.



Adelantó que se sabe que bajará la cuota de exportación de México, del 53 por ciento que exporta de azúcar refinada se bajaría hasta el 30 por ciento.



\"Los industriales querían que bajará de 53 a 40, pero no de 53 a 30, si bien es cierto, como dice el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que se va a mantener el acceso de azúcar mexicana refinada que es la que más tiene valor en el mercado estadounidense, también es cierto que no se logra la cuota que se hubiera querido\", puntualizó.



José Yuste mencionó que los argumentos de Estados Unidos para poner esas restricciones al azúcar refinada mexicana, es que dicen que se están saturando de azúcar mexicana y que su mercado no daba para tanto, \"pero realmente el mercado de Estados Unidos sí es deficitario, sí necesita del azúcar mexicana, pero hay momentos, hay ciclos donde obviamente no quieren ya el azúcar mexicana, sienten que los puede estar desplazando… entonces en el fondo sí hay un tema totalmente proteccionista de Estados Unidos contra el azúcar mexicana.\"



Detalló que el resto del azúcar que podrá exportar México será la que no está refinada por lo que se mandará azúcar cruda y las refinerías de Estados Unidos serán las que la refinen para tener azúcar blanca y entonces la venderá mucho más cara.



Ante ello la Cámara Nacional de la Industria del Azúcar mexicana, que no ha dado declaraciones hasta el momento, no está de acuerdo con esa negociación, porque ellos querían mantener, por lo menos el 40 por ciento la cuota de exportación de azúcar refinada.



José Yuste dijo que esto no será un buen precedente para la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), porque si bien vamos a mantener la cuota de acceso al mercado estadounidense, que será el 30 por ciento, la industria quería el 40 por ciento, pero también es cierto que México no impuso nada en contra de Estados Unidos y lo pudo haber hecho en la fructuosa, que es el sustituto del azúcar, y que la industria refresquera lo utiliza mucho.



Con información de http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=689622&idFC=2017