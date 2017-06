Accidente en la Paso del Toro-Santa Fe deja un herido Tweet Aparatoso accidente se registró la tarde de este martes en el libramiento federal Paso del Toro - Santa Fe, tras estrellarse una camioneta particular contra un camión tipo volteo dejando saldo de una persona lesionada. Medellín - 2017-06-06 20:45:16 - Carlos Parra / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-20:47:17 Medellín Aparatoso accidente se registró la tarde de este martes en el libramiento federal Paso del Toro - Santa Fe, tras estrellarse una camioneta particular contra un camión tipo volteo dejando saldo de una persona lesionada. Aparatoso accidente se registró la tarde de este martes en el libramiento federal Paso del Toro - Santa Fe, tras estrellarse una camioneta particular contra un camión tipo volteo dejando saldo de una persona lesionada.



Al filo de las dos, policías de la Fuerza Civil y policías federales se trasladaron hasta dicho tramo carretero perteneciente al municipio de Medellín de Bravo tras el reporte de un choque y volcadura con personas atrapadas.



De acuerdo a los reportes, el operador de un camión de volteo que transportaba concreto y tierra se desplazaba en dirección de Santa Fe a Paso del Toro en aparentes condiciones normales.



Pero, al tratar de dar vuelta a la derecha para ingresar a la localidad de La Esperanza, fue impactado por el costado derecho por una camioneta roja Nissan NP 300 que era guiada por Antonio G. de 45 años y quien circulaba por el mismo carril.



A consecuencia del encontronazo, el tripulante de la camioneta se golpeó contra el parabrisas por lo que resultó con lesiones de consideración en varias partes del cuerpo.



La zona fue resguardada por los uniformados en tanto rescatistas y paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al hombre trasladandolo a un hospital de la ciudad donde se recupera de las lesiones.



En tanto, personal de Protección Civil de Medellín de Bravo aseguró de manera preventiva el lugar luego de registrarse derrame de líquidos, pues corrían riesgo los automovilistas de derrapar.



A 300 metros aproximadamente, ya dentro de la localidad de La Esperanza, las autoridades encontraron el camión volteo número económico tres, que habría participado en el accidente. El operador huyó, pero ya Es buscado por las autoridades correspondientes. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

