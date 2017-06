Acayuqueños se oponen a la instalación de una antena

Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-20:44:12 Acayucan Dicha obra se encuentra en la calle Juan de la Barrera esquina Eligio Ramírez

Habitantes de la colonia Miguel Alemán, de esta ciudad, se manifestaron frente al terreno donde se trabaja en la instalación de una antena de telefonía; aseguran que representa un riesgo para la salud.



Detallaron los habitantes a Imagen del Golfo que en un principio les comentaron que esa obra se trataba de una cisterna para peces sin embargo con el paso de los días se enteraron que se trataba de una obra para introducir una antena de telefonía.



"Aquí donde vivimos es una zona urbana, obviamente la colocación de esa antena emitirá radiación que es dañino para la salud, hasta donde sabemos en ningún momento llevaron a cabo algún estudio para valorar el impacto que tendrá en el medio ambiente", indicó uno de los manifestantes.



Dicha obra se encuentra en la calle Juan de la Barrera esquina Eligio Ramírez.



Los colonos piden el apoyo de la autoridad municipal para que se detenga esa obra que perjudicará no solo a habitantes de la colonia Miguel Alemán, sino también a las cercanas como la Hilario C. Salas, incluso la José Maria Morelos y parte de La Lealtad.



El grupo de ciudadanos van a exponer esa situación al alcalde Marco Martínez Amador en una reunión que tienen programada a las 09:00 horas de este miércoles, según informaron.



De no recibir apoyo alguno podrían bloquear el acceso a la obra o alguna vía de comunicación para ejercer presión y se detenga esa obra.