Pide Morena recuento voto por voto en Nogales

Nogales Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Nogales pidieron que en este municipio se haga el recuento voto por voto no con un afán de echar abajo nada, sino simplemente de dar certeza a la elección que se desarrolló.



Luego de que tomaran las instalaciones del OPLE en Nogales y posteriormente fueran agredidos por integrantes de la agrupación Alianza Ciudadana a pedradas y golpes, comentaron que decidieron convocar a rueda de prensa para dar a conocer su postura.



“Somos gente igual que ustedes, honestos y trabajadores y lo único que queremos es que el municipio salga adelante pues hoy en día está abandonado y con una corrupción tremenda”, indicaron.



En rueda de prensa comentaron que por pedir legalidad en la elección fueron amenazados y agredidos por integrantes de Alianza Ciudadana, por lo que de manera pública los hacen responsables de cualquier cosa que les pase a ellos y sus familias.



Indicaron que este partido (Morena) no compra a nadie, se ha buscado hacer conciencia y sólo quieren que el candidato ganador, Guillermo Mejía Peralta, demuestre que ganó bien.



Destacó que sólo defienden al pueblo y por ello solicitaron al partido su apoyo para que sumen a esa petición y el PVEM y su candidato acceda a que se haga un recuento, pues finalmente si ganó no tiene nada que temer.