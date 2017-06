Se registra fuerte incendio en vivienda de Atoyac

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-20:19:21 Atoyac La mañana de este martes se registró un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la colonia Chapultepec, donde para su fortuna ninguno de sus ocupantes se encontraba en ese momento y no resultaron lesionados. La mañana de este martes se registró un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la colonia Chapultepec, donde para su fortuna ninguno de sus ocupantes se encontraba en ese momento y no resultaron lesionados.



Fue cerca de las 10:15 de la mañana cuando la central de emergencias recibió el llamado de auxilio por parte de vecinos, quienes informaron que de una casa en el lugar salía mucho humo.



En cuestión de minutos, las llamas se extendieron por prácticamente toda la vivienda, por lo que al lugar se presentaron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales para controlar la situación.



Tras combatir las llamas con agua, lograron sofocar el siniestro, el cual consumió una buena parte de la casa así como de las pertenencias de la pareja que ahí habita según se informó.



Elementos de Protección Civil a cargo del comandante Porfirio Villalba Real informaron que en la casa vive la pareja conformada por Juan Diego R. G de 44 años y su esposa Lucero T. T.



Por último se confirmó que al momento del incendio no había persona en el lugar, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos o de trasladar a alguna persona a algún hospital.