Xalapa, municipio que rebasa la media estatal de muertes por atropellamientos: COERPRA

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-20:36:24 Xalapa Xalapa podría rebasar la media estatal de muertes por atropellamientos.

El secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), Pedro Muzquiz Peña, advirtió que Xalapa podría rebasar la media estatal de muertes por atropellamientos.



Y es que dio a conocer que durante el mes de mayo se registraron siete fallecimientos, la mayoría en la avenida Lázaro Cárdenas.



\"Xalapa, por lo general está en muertes por atropellamientos por debajo de la media estatal, pero si no hacemos nada en junio, vamos a terminar con una tasa de mortalidad por arriba de la media estatal, que es lo que no deseamos\".



De esa forma precisó que a nivel estatal, Álamo es el municipio con el mayor número de decesos por esta causa debido a que lo atraviesa la carretera Poza Rica-Tantoyuca.



Por ello, aseveró que no se justifica que la capital rebase esta cifra cuando no tiene esas condiciones en sus carreras.



El funcionario estatal sostuvo que cuatro de las siete defunciones por atropellamientos en Xalapa ocurrieron a menos de 300 metros de distancia de un puente o un crucero seguro, lamentó.



\"Tiene que ver con dos grandes factores: uno, las vías rápidas como los boulevares, de las siete defunciones, tres las tenemos en Lázaro Cárdenas y otra en el boulevard Xalapa-Banderilla y el otro porque no usan los puentes\", abundó.