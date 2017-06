'Bombas' en Veracruz son distractores: Zúñiga

Las supuestas bombas colocadas en diferentes puntos de la ciudad de Veracruz son formas de distraer a la sociedad, señaló Jeremías Zúñiga Mezano, presidente estatal de Comunidades Seguras.



Dijo que se trata de formas infantiles para ocultar o generar cortinas de humo, y aunque este tipo de acciones no ponen en riesgo a la sociedad la autoridad está obligada a seguir los protocolos preventivos.



“En el mundo no hay un solo atentado terrorista que en el intento de dañar a una institución o sociedad les hable por teléfono para avisarles. Esto solo busca generar tensión y desestabilidad política”.



Puntualizó que se trata de un fenómeno del proceso electoral, pues el año pasado el rumor era entorno al “Comandante Cobra”, incluso en este proceso hubo algo similar en el Estado de México y Coahuila para inhibir la participación en las urnas.



En el caso de Veracruz tuvieron que innovar para convencer a los ciudadanos de una supuesta inestabilidad.



“Hasta en la Ciudad de México simplemente explota y en este caso llaman para generar la presencia de los medios y masificar, distraer y generar tensión social. Mientras se realizan otros delitos donde no están los cuerpos de seguridad. Aquí lo innovaron porque ya nadie iba a creer lo del comandante y tiene que ver con los hechos del proceso electoral no con grupos subversivos”.



Admitió que sí puede generar inestabilidad económica aunque los inversionistas saben que no se viven situaciones de terrorismo.



Reprobó este tipo de actos pues los elementos de la Marina, Ejército y Protección Civil están obligados a cumplir con los protocolos.



“Esto solo se han visto en Paseo de la Reforma e instituciones bancarias de la Ciudad de México y nunca se avisa cuando va a explotar. Veracruz está muy lejos de este tipo de violencia”, concluyó.