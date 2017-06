martes, 06 de junio del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Con protesta, exigen al OPLE-Tuxpan no más fraudes Tweet De manera pacífica, un grupo de simpatizantes del candidato independiente a la presidencia municipal de Oscar Octavio Greer Becerra, así como simpatizantes de otras fuerzas políticas como Morena y Movimiento Ciudadano efectuaron esta tarde una caminata hasta las instalaciones del Organismo Público Local Electoral para exigir "No Más Fraudes". Tuxpan - 2017-06-06 20:09:19 - Cinthya Trinidad / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-20:09:38 Tuxpan De manera pacífica, un grupo de simpatizantes del candidato independiente a la presidencia municipal de Oscar Octavio Greer Becerra, así como simpatizantes de otras fuerzas políticas como Morena y Movimiento Ciudadano efectuaron esta tarde una caminata hasta las instalaciones del Organismo Público Local Electoral para exigir "No Más Fraudes". De manera pacífica, un grupo de simpatizantes del candidato independiente a la presidencia municipal de Oscar Octavio Greer Becerra, así como simpatizantes de otras fuerzas políticas como Morena y Movimiento Ciudadano efectuaron esta tarde una caminata hasta las instalaciones del Organismo Público Local Electoral para exigir "No Más Fraudes".



Luego de efectuar una caminata que partió desde un conocido hotel de esta ciudad, los simpatizantes llegaron hasta la sede del OPLE para pedir transparencia, pues aseguran que su candidato ganó la elección para presidente municipal.



A las afueras del lugar, se efectuó un plantón de manera pacífica donde con sonido y bocinas, quienes están a favor de Greer Becerra, exigían una elección limpia, además de voto por voto.



Según el recuento preliminar del organismo señalan que el virtual ganador de la elección es el abanderado de la coalición PAN-PRD, Juan Antonio Aguilar Mancha, mientras que Greer Becerra se ubica en el segundo lugar.



Y es que cabe recordar, que durante la jornada del pasado domingo, Greer Becerra dio a conocer que en la sesión el consejo municipal del OPLE no contó 13 casillas debido a inconsistencias, hecho que hizo desconfiar al candidato y a sus seguidores por un posible fraude.



Es por eso que desde el pasado lunes se han efectuado manifestaciones por parte de la gente que apoya el proyecto del candidato independiente, en donde ya algunos simpatizantes de otros partidos políticos comienzan a cerrar en su favor.



El computo distrital de la jornada comenzará este miércoles, ahí se integrarán los resultados de las 13 casillas pendientes.



El computo distrital de la jornada comenzará este miércoles, ahí se integrarán los resultados de las 13 casillas pendientes.

Cabe recordar que entre el primer y segundo lugar hay menos de 500 votos de diferencia, lo que hace que sea una elección muy cerrada.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

