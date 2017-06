Exige Canirac hallar a responsables de 'bombas' en Veracruz

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados se sumó a los pronunciamientos de hallar a los responsables de la colocación de presuntos artefactos explosivos en la ciudad de Veracruz.



Daniel Martín Lois, presidente de la Canirac, advirtió que de volverse a repetir podría impactar en la imagen de la ciudad, por lo que llamó a las autoridades a actuar en consecuencia.



“Me queda claro que es una situación que nos afecta como toda noticia enfática nos pega en el ramo turístico. Estoy seguro que las autoridades harán su trabajo y se detecte a los responsables porque ya no debe volverse a repetir lo mismo. Es necesario que se encuentre a quien hizo eso y se le sancione antes que se vea afectada la imagen de Veracruz”.



Admitió que los porteños no cayeron en la zozobra ante la aparición de mochilas y artefactos en las calles y hoteles, incluso algunos lo tomaron con humor.



Sin embargo, quienes se encuentran a distancia y no conocen a detalle la información podrían sentirse inseguros de viajar a Veracruz.



“La gente hasta se reía de la situación, no va a trascender. Vi que había gente cerca de la supuesta bomba y hasta se reían, aunque algunos más lejanos se preocupan porque no saben como está la situación”.



A su parecer fue un intento de desestabilizar como parte de la jornada electoral del domingo por lo que llamó a la civilidad afín que la ciudad continúe con sus actividades normales.



“Es más mediático, podría ser por las elecciones y esperamos que no pase a mayores y que se acabe este tipo de situaciones”.