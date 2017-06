Remplazarían trámite de expetroleros en Mina

Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-16:26:25 Minatitlán El trámite de supervivencia podría quedar atrás, seria a través de CONAPO donde se controle la existencia de los 6 mil jubilados

Este 2017, podría ser el último año en el que los más de 6 mil jubilados de la Sección 10, cumplan con el engorroso trámite de la supervivencia, solicitando que sea a través de la Consejo Nacional de Población (CONAPO) donde se controle la existencia de los ex trabajadores de Petróleos Mexicanos.



Así lo dio a conocer el presidente de los jubilados de la sección 10 y 23, Paulino Ortiz Ruiz, al reconocer que todo es de manera extra oficial, ya que se encuentra a la espera que en el próximo mes de Julio se lleve a cabo la revisión del contrato colectivo que entrara en vigor a partir del 01 de Agosto de esta año.



En ese tenor, el representante dijo que para la mayoría por la edad y por los padecimientos que los aquejan, no se les facilita estarse presentándose cada año con la supervivencia, por lo que han insistido a que sea a través de otros requisitos para cumplir con el tramite.





FAMILIARES NO REPORTAN DECESOS Y SIGUEN COBRANDO



Ortiz Rubio subrayo que esto también tiene que ver con lo que se han enfrentado por años, “muere el compañero jubilado y siguen cobrando, no reportan el fallecimiento de la persona y eso provoca ciertos pagos indebidos”.



Enalteciendo que a través de la CONAPO, ayudaría a que no se lleve a cabo ese pago indebido, porque constantemente ocurre que cuando viven afuera de la localidad, “muere y siguen cobrando normal, como es a través del banco”, entonces para evitar ese tipo de contratiempos, “estamos buscando que sea oficialmente a través del contrato”.



Además estarán al pendiente para que cuando se revise el contrato, que lo hacen cada dos años, tengan un buen aumento salarial y conservar las mismas prestaciones que tienen hasta la fecha, “hablamos de gasolina, la canasta básica, el aguinaldo que tenemos cada año, prestamos administrativos”, todo eso piden que se siga conservando, termino diciendo el entrevistad.