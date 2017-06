Nacen 5 venados cola blanca en Veracruz

De abril a la fecha nacieron 5 venados cola blanca en el Zoológico Miguel Ángel de Quevedo de la ciudad de Veracruz, y se esperan más crías pues restan 12 hembras preñadas.



Dorian Islas Delgado, médico zootecnista, explicó que 4 hembras ya parieron, la más reciente fue parto gemelar pero tuvieron que aislar a una de las crías debido a que la mamá no lo estaba atendiendo.



“Estamos teniendo los nacimientos de los venaditos. Este nació el sábado, tiene 10 días que acaba de nacer. Lo sacamos porque la mamá no lo estaba alimentando y como es parto gemelar generalmente es lo que pasa cuando nacen gemelos, la mamá se mantiene sobre el que ve las mayores posibilidades de que sobreviva y es lo que pasó. Al venadito no lo estuvo atendiendo”.



Son 16 hembras adultas reproductoras en el zoológico de la ciudad de Veracruz y se espera que nazcan más crías, pues todas están preñadas.



“El periodo de alumbramiento es a partir de la última semana de mayo hasta junio. Ya en junio se supone que debieron haber parido todas porque empieza el periodo de lluvias y los venaditos deben estar fortalecidos para que se puedan resguardar”.



Puntualizó que al menos serán 16 crías en esta temporada y con la Procuraduría de Protección al Ambiente buscarán la liberación de los animales o intercambios con otros zoológicos para que no haya consanguineidad.



Permanecerán al menos un año en Veracruz, si se hace la liberación será en las faldas del Pico de Orizaba donde existe una reserva.



“La gestación dura aproximadamente seis meses. Resta esperar a que las otras terminen de parir. El ciclo de reproducción es anual, inicia a principios de octubre y termina a principios de enero”.



También nacieron guacamayas, chachalacas, pavorreales y se espera la reproducción de loros cabeza amarilla.