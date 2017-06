Coalición PAN, PRD, PT y PRS arrolló en Nayarit

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió una fuerte caída en las elecciones celebradas en la entidad el domingo pasado: Manuel Cota, de la coalición Nayarit de Todos (PRI-Panal-PVEM), fue prácticamente arrollado por el empresario Antonio Echevarría García, de la alianza Juntos por Ti (PAN, PRD, PT y el estatal Partido de la Revolución Socialista).



De acuerdo a lo publicado por La Jornada, el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con mil 537 actas capturadas, de mil 624, indicó que Echevarría García tuvo absoluta ventaja en la elección para gobernador con 173 mil 880 votos, contra 121 mil 612 de Cota. Aún faltaban 20 paquetes electorales de los municipios serranos de El Nayar (15) y La Yesca (cinco), que serán trasladados vía aérea a Tepic este lunes.



En conferencia de prensa, Celso Valderrama, presidente del Instituto Estatal Electoral, dijo que, de no haber impugnación en el triunfo de la elección por la gubernatura, el próximo lunes se entregaría la constancia al ganador.



El Congreso pasó de ser priísta a tener una mayoría de diputados emanados de la alianza opositora al tricolor, 15 en total. Morena se queda con el distrito uno (con sede en Acaponeta), la coalición Nayarit de Todos ganó el distrito dos (Tecuala) y por sí solo, el PRI retuvo el distrito 13 (Santa María del Oro).



En la actual 31 Legislatura hay 30 diputados (13 mujeres y 17 varones). En los comicios del domingo, seis mujeres ganaron una curul. Falta conocer a los diputados de representación proporcional para determinar cuántas féminas estarán en la próxima legislatura.



El PRI también perdió alcaldías. Hoy gobierna en 16 municipios, tres son del PAN y una, independiente. Según los resultados electorales preliminares, el tricolor sólo se quedará con seis municipios: ganó en Huajicori, Jala, Santa María del Oro y Tecuala; recuperó Jala del PAN y a San Blas, hoy gobernada por el independiente Hilario Ramírez.



La coalición Juntos por Ti ganó 10 alcaldías: Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tepic, Tuxpan y Xalisco. Movimiento Ciudadano ganó Ixtlán del Río, Morena se quedó con Acaponeta y La Yesca, y Encuentro Social con Amatlán de Cañas.



De los 20 ayuntamientos, en este trienio hay 18 alcaldes y dos alcaldesas, en Compostela Alicia Monroy (suegra del ex fiscal Édgar Veytia, hoy preso en Estados Unidos) y en Santiago Ixcuintla, Fátima del Sol Gómez Montero. En el siguiente periodo, mujeres gobernarán siete municipios: Compostela, Huajicori, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Xalisco y La Yesca.



Por lo pronto, los candidatos Manuel Cota y Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) aceptaron por separado que las tendencias electorales no les fueron favorables.



Con información de La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/06/politica/006n2pol