Impugnarán elección de Estado en Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-06-11:27:58 Acayucan

María del Pilar Guillén Rosario, candidata de la alianza “Que resurja Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde ecologista de México (PVEM), anunció este martes que las elecciones de este domingo 4 de junio fueron impugnadas el día de este martes por sus representantes ante el Consejo municipal electoral.



La principal causal, explicó, es la intervención directa de los dos gobiernos locales, el municipal y el estatal en lo que ha considerado una elección de estado.



“Tenemos pruebas de la intervención de ambos tanto, durante el mes de campaña como el mismo día de la elección. Además de que existió violencia de género, violencia electoral donde dos compañeras resultaron lesionadas, irregularidades en el llenado de las actas, en fin muchas irregularidades que seguramente serán admitidas” señaló en entrevista previo a su salida hacia la capital del Estado a una reunión urgente con el Partido Verde Ecologista de México.



La abanderada priísta afirma que se pidió la revisión de casillas, donde el número de votantes no coincide con el registrado de votos.



“Creo que se unirán a esta lugar los partidos de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, no están de acuerdo en esta elección de estado” afirma.



Antes de la entrevista, durante la noche del lunes, en su página personal de Facebook, la candidata del Verde ecologista comentó: “En las últimas horas he estado reunida con mis compañeros del PVEM y del PRI así como diversos actores de la sociedad Acayuqueña.



Coincidimos en que existió una clara manipulación dentro de la jornada electoral y en que no podemos pasar por alto los hechos suscitados este martes, en donde claramente se violento el voto de los ciudadanos y la democracia.



Por ello, plenamente consciente de la trascendencia de mis actos y con el firme propósito de defender tu voto, vamos a exponer ante la justicia electoral, el cúmulo de delitos, deficiencias, manipulaciones y fraude, del que fuimos objetos los habitantes de Acayucan.





No vamos a permitir que se burlen de la voluntad ciudadana.





NO AL FRAUDE DEL 4 DE JUNIO. NO A LA ELECCIÓN DE ESTADO”



Adelantó que una vez que concluya el computo local, habrá de presentarse los recursos correspondientes ante el Tribunal electoral del Poder Judicial del Estado así como las denuncias correspondientes ante la Fiscalía especializada en delitos electorales (Fepade).