Tractocamión impacta a camioneta en Vega de la Torre

Vega de Alatorre - 2017-06-05

Personas que viajaban en una camioneta particular por la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez 180, sufrieron un accidente luego de ser impactados por un tractocamión.



Lo anterior ocurrió a la altura de la comunidad de rancho nuevo, donde luego de ser golpeados por la pesada unidad que se dio a la fuga, terminaron en el interior de una pendiente contra un árbol.



La unidad en la que viajaban las personas que resultaron lesionados, era una camioneta marca Ford tipo Explorer, doble cabina tipo pick up, con placas del Estado de México.



De acuerdo a sus ocupantes, un tractocamión de servicio público Federal los golpeó para luego sacarlo del camino y pisar el acelerador sin detenerse para evadir responsabilidades.



Otros automovilistas que pasaban por el lugar que tuvieron su marcha y se aproximaron para dar aviso a los cuerpos de socorro, quienes se presentaron luego de algunos minutos.



Tras brindarle los primeros auxilios, fueron trasladados a la sala de emergencias de un hospital cercano, donde su estado de salud fue reportado como estable.



Elementos de la policía Federal división caminos, se trasladaron para solicitar el apoyo mediante una grúa y poder sacar la caminata de la cuneta, la cual sufrió daños materiales estimados en miles de pesos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

