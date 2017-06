Sin problema a la auditoria del próximo gobierno: Caballero

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-05-20:47:21 Coatzacoalcos El alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, está dispuesto a que el nuevo Gobierno municipal le haga una auditoría

“No tenemos ningún problema con que el nuevo Gobierno municipal de Coatzacoalcos nos haga una auditoría”, señaló el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, luego del virtual triunfo del candidato de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.



“Entrando nosotros hicimos una auditoría, y quien entre tendrá que hacer una auditoría, es una obligación de ley, no tenemos ningún problema; por supuesto que estamos cuidando mucho que entreguemos una administración ordenada y funcional”, dijo.



Durante su campaña política, Carranza Rosaldo advirtió que de llegar a ganar la alcaldía, realizaría una auditoría a las finanzas municipales; y ahora que prácticamente ya obtuvo el triunfo, reiteró esa afirmación.





A FAVOR DE LA ALTERNANCIA



Aunque será hasta este miércoles cuando se dé la constancia de mayoría, reconoció que la tendencia es muy marcada hacia Morena, ante lo cual se dijo a favor de la alternancia.



“La alternancia es una realidad; todos los que nos dedicamos al servicio público, tenemos que asumir y respetar la voluntad del pueblo de Coatzacoalcos. Sin duda es una tendencia muy clara, y solamente deseamos que sea lo mejor para Coatzacoalcos, que le vaya muy bien al próximo presidente municipal, y que Dios lo ilumine y le dé fuerza para que Coatzacoalcos pueda seguir creciendo”, expuso.



En 2013, Joaquín Caballero fue el último candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ganar una contienda en Coatzacoalcos, pues en las elecciones del 2015, Rocío Nahle García, de Morena, obtuvo la diputación federal; en 2016, Amado Cruz Malpica -también por Morena- arrasó en la elección de diputado local; y ahora, Víctor Carranza hizo lo propio con la alcaldía.



Ante esta situación, el alcalde señaló que es un momento de reflexión dentro del tricolor, y que los militantes tendrán que platicar sobre el futuro de este partido.



“Pero en este momento, lo que nos toca como presidente municipal, es trabajar hasta el último día por Coatzacoalcos y entregar una administración funcionando, en orden, con obras terminadas, que no dejemos obras en proceso, con una situación financiera lo mejor posible, entendiendo que traemos un déficit arrastrando de recursos que no llegaron”, apuntó.





REACTIVAN OBRAS



Habiendo terminado la veda electoral, el alcalde anunció la reactivación de los programas sociales, como el pago de pensión vitalicia para adultos mayores, y las becas por excelencia académica.



Asimismo, seguirán con el arranque y entrega de obras en distintos puntos de la ciudad. Este lunes, arrancó la pavimentación de la calle marfil en la colonia Elvira Ochoa, que es el acceso a dos escuelas: el Jardín de Niños ‘Bertha Von Glümer’ y la primaria ‘Mercedes Peniche de Cáceres’.



Esta obra, de 320 metros lineales, tendrá una inversión de 3.2 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal.