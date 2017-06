Con protesta, piden liquidación de trabajadores en Orizaba

En lo que fue la cuarta protesta que realizaron, integrantes del Frente Auténtico Revolucionario (FAR) se manifestaron por que se otorgue conforme a derecho la liquidación a dos trabajadoras de las pastelerías cuyo dueño es el señor Juan Bernardo García.



De acuerdo con Gaudencio Brito, representante de esa agrupación, a la fecha ni el empresario ni su representante legal han dado respuesta a la solicitud de las dos empleadas.



Indicó que entre tanto ocurre, ellos siguen denunciando las condiciones irregulares en que labora el personal en esas pastelerías, como la Jazmín, ubicada en Oriente 9, y la Sherlyn, en la Calle Real.



Comentó que de acuerdo con la queja de las trabajadoras, no todo el personal que ahí labora cuenta con Seguro Social, pero no se percatan de ello hasta que tienen necesidad de recurrir al servicio.



Mencionó que en una ocasión una de las empleadas se accidentó y al acudir al IMSS se dio cuenta que no contaba con el servicio, además de que el dueño la regañó por decir en dónde trabajaba.



Destacó que Bernardo García cuenta con varias pastelerías en la región, por lo es posible que más personas se encuentren en las mismas condiciones.



Además de ello, dijo, se aprovecha de la necesidad de las personas ya que las explotarlas, pues si por ejemplo se les hace tarde por alguna causa, las obliga a quedarse una a dos horas más laborando sin recibir pago alguno.



Por esas anomalías indicó que los casos se denunciarán, además de manera pública, ante las instancias correspondientes para que sancionen a ese mal empresario.