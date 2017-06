Con el 70% Morelli gana elecciones de Boca del Río

Con casi el 70% de la votación electoral de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli ganó las elecciones de manera contundente.



El más cercano de sus oponentes fue el candidato de MORENA, quien con sus 7,479 votos no representó ningún peligro para poner en riesgo las aspiraciones del aspirante a la alcaldía por la coalición PAN-PRD.



Más de 40 mil votantes de casi la mitad del padrón electoral boqueño que emitió su voto, estuvo de acuerdo con la elección realizada el pasado 4 de junio, sin embargo, el 50.4401% de los ciudadanos no manifestó su preferencia por ningún partido ante las urnas, es decir, no votaron.



Las estadísticas toman en cuenta únicamente al número de electores que salieron a ejercer su derecho, por lo que si el municipio de Boca del Río tiene 100 mil electores, y solo la mitad emitió su voto, de esos 50 mil que salieron a votar se compone el cien por ciento de los votos, cifra que favorece en porcentajes a los candidatos.



Ya que si se tomara en cuenta a todo el electorado, es decir a los cien mil, el porcentaje de votos para cada partido sería menor.



Un ejercicio que sin duda deberán realizar los partidos pues esto pone de manifiesto la inconformidad de la ciudadanía o apatía ante lo que debería ser el acto democrático más importante.



El PT en Boca del Río fue el partido con el menor número de votos, con apenas 235, por lo que urge que cambie estrategia.



BOCA DEL RÍO



>>Alfonso Mejía Díaz



PT



235 votos



>>Jesús López Uscanga



Movimiento Ciudadano



935 votos



>>Indira Zavariz Andrade



Nueva Alianza



807 votos



>>Rodolfo Navarrete Roca



MORENA



7,479 votos



>>Luis Hernández Zamudio



Encuentro Social



881 votos



>>Humberto Alonso Morelli



PAN-PRD



40, 215 votos



>>Sergio Lara Montellano



PRI-VERDE



5,652 votos



Participación ciudadana: 49.5599