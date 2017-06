‘No hay vencidos’: alcalde electo de Minatitlán

Entrevistado en su hogar en donde habita con su gran familia, el alcalde electo Nicolás Reyes Álvarez dice a Imagen del Golfo: “No hay vencidos ni vencedores”, refiriéndose a la contienda electoral en la que participaron candidatos de todos los partidos por la presidencia municipal.



Satisfecho de haber realizado una fructífera campaña, el futuro presidente municipal dice que se siente con un gran compromiso porque “Minatitlán es un lugar muy golpeado”, que requiere darle la importancia real, “agarrar al toro por los cuernos”, pero consciente de que no lo hará sólo, sino con la participación de la ciudadanía “y fuerzas vivas de la ciudad”.



Reyes Álvarez expone que entre los primeros proyectos de trabajo está gestionar ante los gobiernos federal y estatal, los recursos necesarios para solucionar el problema de contaminación que representa el basurero a cielo abierto. Y así también promover la inversión que tanto necesita Minatitlán para la generación de empleos, ofreciendo a los inversionistas facilidades para que se instalen en el campo y en la ciudad.



Otros rubros que menciona Reyes Álvarez es la seguridad pública, con la instalación de videocámaras en puntos estratégicos como son salidas y entradas de la ciudad, hospitales, escuelas y cruceros importantes; y también la reactivación de las casetas de vigilancia y procurar la integración de una policía municipal con elementos bien capacitados.



También avizora la posibilidad de realizar con urgencia la pavimentación de la carretera Minatitlán a Adalberto Tejeda para que la gente del campo tenga un verdadero desarrollo social, en materia de salud, educación, que haya salida de la producción agropecuaria. Y en la ciudad gestionar lo más pronto posible la terminación del bulevar Institutos Tecnológicos que está inconcluso.



Finalmente dijo: “Vamos no por grupos, vamos a hacer la administración municipal para servirle a toda la ciudadanía; aquí no hay vencidos ni vencedores”.