Independientes ganan alcaldías municipios de Veracruz

El hartazgo de la población por los partidos políticos se manifiesta con el respaldo a las personas que sin pertenecer a un organismo buscan cargos de elección popular, incluso en la jornada del domingo 3 de ellos ganaron ayuntamientos veracruzanos: Tlacotalpan, Coahuitlán y San Andrés Tuxtla.



Se mencionaba también a Tuxpan pero en los últimos resultados del OPLE a través del Programa de Resultados Preliminares el triunfo se perfila para la alianza PAN-PRD.



Para el proceso electoral 2016- 2017 el OPLE recibió 96 solicitudes de aspirantes a candidatos independientes pero se concretaron 94.



Ellos obtuvieron en estos comicios 92 mil 262 votos, es decir, el 3.45 por ciento del total.



Llama la atención que quienes ganaron los ayuntamientos señalados ya fueron presidentes municipales, diputados u ocuparon algún cargo público por el PAN, PRI y hasta Nueva Alianza.



El presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES), Arturo Mattiello Canales, señaló que la figura de candidatos independientes surgió con la finalidad de que ciudadanos puedan participar en procesos electorales, pero realmente es utilizada por políticos que no obtuvieron la candidatura de su organismo.



Cabe destacar que los candidatos independientes tienen mejores resultados en poblaciones pequeñas, donde se vota más por la persona que por el partido, por ello llama la atención el caso de Tuxpan donde uno de ellos dio firme batalla.



“No son tan independientes porque provienen de un partido político y se quedan con esa sobra de duda de si son independientes o pertenecen a un instituto político. Sin embargo, no puede negarse el acceso a esa vía”.



En Tuxpan se mencionaba ganador de acuerdo al PREP a Óscar Octavio Greer Becerra con 10 mil 314 votos, sin embargo, la última actualización quedó en 10 mil 270 y le dieron 11 mil 017 sufragios a Juan Antonio Aguilar Mancha de la alianza PAN-PRD.



En Coahuitlán ganó con mil 602 votos, de acuerdo al PREP, el candidato independiente Isaac García Álvarez.



Su rival más cercano es Bruno Carpio Urbina, del Partido del Trabajo, quien obtuvo mil 412 sufragios.



En San Andrés Tuxtla, con 16 mil 637 votos, ganó Octavio Pérez Garay, superando al abanderado del PAN-PRD, Rafael Fararoni Mortera quien tuvo 13 mil 819 sufragios.



En Tlacotalpan por 200 votos de diferencia respecto al PRI-PVEM ganó Christian Romero Pérez quien registró 2 mil 208 sufragios. Esperanza Burella Villegas, del PRI-PVEM obtuvo 2 mil 08 votos.











Christian Romero es un joven nacido en Tlacotalpan, ingeniero de profesión, tuvo que emigrar a la Ciudad de México pues en la zona no había cómo encontrar trabajo, aunque siempre estuvo al pendiente del municipio y regresaba al pueblo cada año.



Sin embargo hace unos años creó la asociación civil “Personas Ayudando a Personas”, dándose a conocer entre la población.



¿INDEPENDIENTES?



El candidato independiente de Tuxpan, Óscar Octavio Greer Becerra fue alcalde de ese mismo municipio en el periodo 2001-2004 y era panista.



Entre sus escándalos está el haber destituido a Concepción Serralloga como presidenta del DIF, pues se estaban divorciando.



Para estos comicios el albiazul postuló a Juan Antonio Aguilar Mancha.



Isaac García Álvarez, también ya fue alcalde de Coahuitlán y en ese entonces llegó al puesto a través de Nueva Alianza, en el periodo 2011- 2013.



En su momento fue señalado por lugareños de gobernar a distancia, pues por varios meses no se paraba en el Palacio Municipal.



Octavio Pérez Garay, fue diputado local por el Distrito XXV por el PRI en San Andrés Tuxtla, de noviembre 2013 a noviembre 2016.



Proviene de familia priista. Su padre Octavio Pérez González fue presidente municipal de San Andrés Tuxtla, por el tricolor. Marina Garay Cabada, su madre, fue diputada local en el período de 2004-2007.