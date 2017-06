Morenistas instalan campamento en el OPLE-Mina Tweet Extremando previsiones de que pudiera encontrarse en riesgo la paquetería electoral resguardada en la bodega del OPLE Minatitlán, un grupo de militantes del partido Morena procedentes de la zona rural, se instalaron a mitad de la calle Sonora frente a las oficinas del órgano electoral, para vigilar que no vaya a haber alguna intromisión ajena que quisiera hurtar las boletas electorales Minatitlán - 2017-06-05 18:28:04 - Marthin Ruiz Urbieta / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Extremando previsiones de que pudiera encontrarse en riesgo la paquetería electoral resguardada en la bodega del OPLE Minatitlán, un grupo de militantes del partido Morena procedentes de la zona rural, se instalaron a mitad de la calle Sonora frente a las oficinas del órgano electoral, para vigilar que no vaya a haber alguna intromisión ajena que quisiera hurtar las boletas electorales.



El grupo llegó a ese lugar alrededor de las 13 horas y de inmediato instalaron dos carpas para protegerse de los rayos solares, así como varias hieleras para mantener fríos sus refrescos y víveres para no pasar hambre.



Ninguno de los integrantes del grupo quiso exponer ante este medio, sus motivos para situarse de esa manera en la vía pública, cerrándola a la circulación vehicular.



Simplemente nadie quiso hablar y fue por otro medio que se conoció que estaban allí para el propósito mencionado. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

