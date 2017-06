Ganan independientes en Tlacotalpan y San Andrés

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-05-15:20:34 Cosamaloapan

Con el 100 por ciento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se declaran ganadores a 2 candidatos independientes en la zona de la Cuenca del Papaloapan y los Tuxtla.



En Tlacotalpan, Cristian Romero Pérez, candidato independiente se alza con el triunfo con 2 mil 208 votos, su más cercano contrincante obtuvo 2 mil 8 votos, mientras que en San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay otro candidato por la vía independiente logra derrocar con 17 mil 148 votos al candidato del PAN-PRD, que obtuvo 13, 745 votos.



Con ello queda demostrado que ya la gente está harta de los partidos políticos, ya están hartos de que solo en época de campaña acudan a los ciudadanos, que vivan de nuestros impuestos.



Aunque hay que recordar que Octavio Pérez Garay fue diputado del PRI y renunció al partido cuando se acercaban las elecciones la municipal, por lo cual no es un candidato ciudadano, es una especie de reciclado o chapulín, al brincar del PRI a independiente.



Cristina Romero es un joven nacido en Tlacotalpan, ingeniero de profesión, tuvo que emigrar a la Ciudad de México pues en la zona no había cómo encontrar trabajo, aunque siempre estuvo al pendiente del municipio y regresaba al pueblo cada año.



Sin embargo, hace unos años, en conjunto con algunos amigos, hacer algo por el lugar que los vio nacer, así nació la asociación civil “Personas Ayudando a Personas”, a través de la cual ayudó a mucha gente y así nació la candidatura ciudadana y hoy es ya presidente municipal electo de Tlacotalpan, patrimonio cultural de la humanidad.



En San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay no nace de una candidatura ciudadana, sino que al ver que el PRI, partido en el que militó su mamá Marina Garay Cabada y que fue alcaldesa y diputada federal, y que él logró ser diputado local, renunció a su partido y hoy es presidente municipal electo de San Andrés Tuxtla.