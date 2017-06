Sin justicia, estudiantes de la UV a dos años de haber sido golpeados por comando en Xalapa

A dos años de la agresión en contra de un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) quienes se divertían en una fiesta privada, la máxima casa de estudios no olvida y exige justicia a las autoridades correspondientes.



Como lo ha venido realizando desde hace 24 meses cada día cinco, la UV emitió un comunicado, en donde recuerda los hechos violentos en donde un comando armado golpeó arteramente a ocho integrantes de la comunidad universitaria.



En este sentido en el documento se expresa: “a dos años de la agresión sufrida por jóvenes en el aciago cinco de junio de 2015, la Universidad Veracruzana seguirá insistiendo en su demanda de justicia”.



Agrega que han pasado dos años que, asimismo, nos obligan a reflexionar en torno al contexto de violencia como una espiral ascendente cuyas serias afectaciones nadie calculó.



Las instituciones no podemos -indica- quedar impávidas ante esta escalada de violencia que se volvió cotidiana. La vocación humanista de la Universidad exige una posición proactiva a favor de los derechos humanos y urge al restablecimiento de la armonía social en todas las facetas.



Se menciona que muchas experiencias universitarias nos llevan a la reflexión y a la búsqueda de la paz. En este contexto la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana (Orteuv), por ejemplo estrenó el pasado dos de junio el montaje “El puro lugar”, una coproducción con la compañía Teatro Línea de Sombra.



“Hacemos nuestra definición de violencia que plantea la introspección de los artistas: una oquedad que absorbe y devora todo lo que está a su alrededor, no podemos dejar que la violencia se transforme en rutina ni que nos gane el miedo”.



Finalmente exige “La UV reclama abatir la impunidad porque es abono para el desaliento. El ánimo institucional es el de construir la paz a través del diálogo, de las ideas, del arte”.